Ασφαλτοστρώσεις από το 2027 στην Καλαμάτα: Για να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των εταιριών οπτικών ινών

Την έναρξη παρεμβάσεων ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο της Καλαμάτας από το 2027 προανήγγειλε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος , κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με αφορμή τη συζήτηση για το έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος γνωστοποίησε ότι θα θέσει στο επικείμενο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας την ανάγκη δημιουργίας ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αποκατάσταση των δρόμων που έχουν υποστεί φθορές από έργα δικτύων και υποδομών.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας», αρχικού προϋπολογισμού 810.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας προβλέπει ανακατανομή ποσοτήτων εργασιών, χωρίς αύξηση της συνολικής συμβατικής δαπάνης. Οι σημαντικότερες μεταβολές αφορούν την ενίσχυση των ασφαλτικών εργασιών, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η ασφαλτόστρωση πρόσθετων τμημάτων αγροτικών δρόμων.

Ειδικότερα, στις περιοχές Πηδήματος και Άριος αποφασίστηκε η αντικατάσταση της προβλεπόμενης τσιμεντόστρωσης με ασφαλτόστρωση, προκειμένου τα συγκεκριμένα τμήματα να συνδεθούν ομαλά με τους ήδη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Σημειώνεται ότι το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τη διευκόλυνση της μετακίνησης αγροτικών μηχανημάτων και τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων.

Κατά τη συζήτηση, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ενημέρωσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ότι το έργο, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε, απομένει μόνο μία παρέμβαση τσιμεντόστρωσης στην περιοχή των Αλωνίων, η εκτέλεση της οποίας καθυστέρησε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην κατάσταση του οδικού δικτύου εντός της Καλαμάτας, έπειτα από παρέμβαση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Κανάκη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, πέρα από την αναγκαία βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, ο Δήμος οφείλει να θέσει σε προτεραιότητα και τις ασφαλτοστρώσεις μέσα στην πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε δρόμους που διανοίγονται στο πλαίσιο της ανέγερσης νέων οικοδομών, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ακολουθεί η απαιτούμενη διαμόρφωση του οδοστρώματος.

Όπως σημείωσε, τα σχετικά παραδείγματα έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ιδιώτες προχωρούν σε διανοίξεις δρόμων, χωρίς στη συνέχεια να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αποκατάστασή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τη δημοτική αρχή να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Απαντώντας, ο κ. Μαστραγγελόπουλος γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη σχετικής μελέτης για παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Οπως εξήγησε, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργασίες ασφαλτόστρωσης μετατέθηκαν χρονικά είναι η εκτέλεση εκτεταμένων έργων αναβάθμισης δικτύων, κυρίως από εταιρείες οπτικών ινών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή του Δήμου είναι να ολοκληρωθεί πρώτα η εγκατάσταση των δικτύων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να ασφαλτοστρωθούν δρόμοι οι οποίοι λίγο αργότερα θα χρειαστεί να σκαφτούν εκ νέου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής προβλέπει την έναρξη των ασφαλτοστρώσεων μέσα στο 2027, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών διαδικασιών.

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Στο ζήτημα παρενέβη και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αναδεικνύοντας την οικονομική διάσταση των εκτεταμένων παρεμβάσεων που απαιτούνται στο οδικό δίκτυο.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι ένα από τα θέματα που προτίθεται να θέσει στο επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι η δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου, μέσω του οποίου οι δήμοι θα μπορούν να αποκαθιστούν τους δρόμους που έχουν επιβαρυνθεί από έργα υποδομών.

Όπως εξήγησε, οι σημαντικότερες φθορές προκύπτουν από την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών, αλλά και από έργα που υλοποιούν οι ίδιοι οι δήμοι ή οι εργολάβοι τους, όπως οι αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι μόνο στην Καλαμάτα έχουν αντικατασταθεί 75 χιλιόμετρα δικτύων μέσα στην πόλη, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση των παρεμβάσεων και τις ανάγκες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι το κόστος τέτοιων εργασιών είναι ιδιαίτερα υψηλό και δύσκολα μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς.

Για τον λόγο αυτό, έκρινε απαραίτητη την ύπαρξη ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα επιτρέπει στους δήμους να προχωρούν σε ουσιαστικές και εκτεταμένες παρεμβάσεις, αντί να περιορίζονται σε αποσπασματικές αποκαταστάσεις.