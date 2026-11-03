Γρίφος από Λεβεντάκη

Ποστάροντας μια φωτογραφία με τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά, ο Δήμαρχος Τριφυλίας προαναγγέλλει ότι κάτι σημαντικό θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα για την Τριφυλία.

Ενώ θέτει και το ερώτημα πόσοι θα τρέξουν να το οικειοποιηθούν. Χαρακτηριστικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει: «Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, για την Τριφυλία μας και την τοπική κοινωνία, πρόκειται να ανακοινωθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Πόσοι θα τρέξουν και πάλι να το οικειοποιηθούν και να διεκδικήσουν την «πατρότητα» αυτού, άραγε;

Και συνεχίζουμε... Όπως μόνο εμείς ξέρουμε και μπορούμε»! Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τη συνάντηση του Δημάρχου με τον υπουργό τον Ιούλιο στο υπουργείο, όπου τα δύο καίρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η ανέγερση νέου κτιρίου του Κέντρου Υγείας στα Φιλιατρά και η αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, συμπεραίνουμε ότι επί αυτών αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα...

Κ.Μπ.