Ανάπλαση στον Άρι, παιδικός σταθμός στα Αρφαρά και ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας - Ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί χρηματοδoτήσεις

Τις διαδικασίες για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Leader προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, εγκρίνοντας σχετικά θέματα - μελέτες στη χθεσινή κατεπείγουσα συνεδρίασή της.

Οι αποφάσεις αφορούν τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Άριος, τον εξοπλισμό του παιδικού σταθμού Αρφαρών και την προμήθεια drone για την Πολιτική Προστασία, ενόψει της λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στις 6 Νοεμβρίου.

Για την πλατεία Άριος εγκρίθηκαν η μελέτη και η υποβολή πρότασης, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της πλατείας, με περισσότερο πράσινο, βελτίωση του μικροκλίματος και διαμόρφωση ενός ελκυστικότερου χώρου συνάντησης και αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες. Στα Αρφαρά, η πρόταση για τη δημιουργία παιδικού σταθμού συμπληρώνεται με την προμήθεια εξοπλισμού ύψους 59.069,43 ευρώ. Μαζί με τις εργασίες διαμόρφωσης του ισόγειου κτιρίου, κόστους 310.000 ευρώ, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τις 369.069,43 ευρώ.

Η προσθήκη του εξοπλισμού αποβλέπει στη λειτουργική ολοκλήρωση της δομής και στην ενίσχυση της πρότασης κατά την αξιολόγηση. Από δημοτικούς πόρους προβλέπεται να καλυφθούν 89.069,43 ευρώ, καθώς το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι 280.000 ευρώ.

Για την Πολιτική Προστασία προωθείται η προμήθεια drone με θερμική κάμερα και συνοδευτικό εξοπλισμό, συνολικού προϋπολογισμού 28.730,80 ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Οι εγκρίσεις επιτρέπουν την προώθηση των φακέλων, με την τελική χρηματοδότηση να εξαρτάται από την αξιολόγηση των προτάσεων. Στη συνεδρίαση τονίστηκε η καθοριστική συμβολή των αρμόδιων υπηρεσιών και διευθύνσεων του Δήμου, που εργάστηκαν μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια για την έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών και των εισηγήσεων.