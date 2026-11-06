Δήμος Καλαμάτας: Πράσινες παρεμβάσεις με αφετηρία τους κόμβους εισόδου - Προσδοκίες για περισσότερη σκιά στο κέντρο

Με νέο πράσινο στους κόμβους εισόδου της πόλης, αντικατάσταση ξερών δέντρων και κάλυψη κενών στα πεζοδρόμια προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας στην ενίσχυση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου.

Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν από τον κόμβο της Κεντρικής Αγοράς και θα επεκταθούν σταδιακά. Οπως ανέφερε στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Γιάννης Δούβας, οι κόμβοι εισόδου χρειάζονται αισθητική αναβάθμιση, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμησή του, η εικόνα τους μέχρι πρότινος δεν ήταν ικανοποιητική. Η αρχή θα γίνει από την Κεντρική Αγορά, στο ύψος του Ανοιχτού Θεάτρου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν φυτεύσεις στον αστικό ιστό, με έμφαση στην αντικατάσταση δέντρων που έχουν ξεραθεί και στη συμπλήρωση κενών σε πεζοδρόμια.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης δεντροφυτεύσεις στα δημοτικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον κ. Δούβα, η υπηρεσία προσανατολίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις στην επιλογή μουριών αντί πλατάνων. Ο ίδιος απέδωσε την κατεύθυνση αυτή τόσο στις ασθένειες που προσβάλλουν τα πλατάνια όσο και στα προβλήματα που προκαλεί συχνά το ριζικό τους σύστημα στα πεζοδρόμια.

Για τις φθορές στα πεζοδρόμια, ο ο ίδιος σημείωσε, επικαλούμενος ενημέρωση από τις τεχνικές υπηρεσίες, ότι έχουν προγραμματιστεί αποκαταστάσεις. Αναφέρθηκε ακόμη στις πρόσφατες φυτεύσεις ανθόφυτων στη Ναυαρίνου και στην Αριστομένους, οι οποίες προσθέτουν χρώμα σε δύο από τους κεντρικότερους δρόμους της Καλαμάτας.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Με την πόλη να έχει θέσει ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, η ενίσχυση του πρασίνου αποτελεί αναγκαία παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας και των συνθηκών στον δημόσιο χώρο. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι οι φυτεύσεις να έχουν συνέχεια και να συνοδεύονται από την απαραίτητη φροντίδα, ώστε να αποδίδουν ουσιαστικά σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η έλλειψη σκίασης παραμένει ένα από τα αδύναμα σημεία των δημόσιων χώρων της Καλαμάτας, με την έντονη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού να δυσκολεύουν την παραμονή και την κίνηση των πολιτών σε αυτούς.

Αναγνώστες της «Ε» επισημαίνουν συχνά την ανάγκη για περισσότερο πράσινο και σκίαση σε κεντρικά σημεία, όπως η κεντρική πλατεία και ο χώρος γύρω από την Υπαπαντή. Πρόκειται για ένα αίτημα που αξίζει να βρει θέση στον ευρύτερο σχεδιασμό του δήμου, μαζί με τις παρεμβάσεις στις εισόδους και στις γειτονιές της πόλης.