Λάζαρος Κυρίζογλου: “Καμία νέα αρμοδιότητα στους Δήμους χωρίς πόρους και προσωπικό“

Την ανάγκη άμεσης οικονομικής και θεσμικής ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, ανέδειξε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την εισηγητική του ομιλία στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ένωσης, που ξεκίνησε χθες στην Καλαμάτα.

Ο κ. Κυρίζογλου προειδοποίησε για τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας των Δήμων, παρουσιάζοντας μελέτη σύμφωνα με την οποία το κόστος λειτουργίας τους για το 2025 ανήλθε σε 5,34 δισ. ευρώ, ενώ η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για το 2026 είναι 2,9 δισ. ευρώ. Η διαφορά διαμορφώνει χρηματοδοτικό κενό 2,44 δισ. ευρώ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το 2027 και για τα επόμενα χρόνια. “Οι Δήμοι κινδυνεύουν με οικονομική ασφυξία αν δεν δουν άμεσα μια δραστική αύξηση στους ΚΑΠ”, ανέφερε, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει σαφής δέσμευση ότι καμία νέα αρμοδιότητα δεν θα μεταφέρεται στους Δήμους χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Οι 8 διεκδικήσεις

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει η ΚΕΔΕ στον πρωθυπουργό, ο κ. Κυρίζογλου ανέφερε 8 βασικές οικονομικές διεκδικήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σταδιακή αύξηση των ΚΑΠ, με στόχο την απόδοση του 7% των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού σε βάθος πενταετίας και μακροπρόθεσμο στόχο το 8% του ΑΕΠ στην αυτοδιοίκηση, καθώς και η δημιουργία νέου αναπτυξιακού προγράμματος για τις τοπικές υποδομές. Επιπλέον, ζητούνται τριετές πρόγραμμα προσλήψεων, ειδική χρηματοδότηση για μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, κάλυψη από το κράτος των μισθολογικών αυξήσεων που αποφασίζει η κεντρική διοίκηση και μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται με τιμή έως και τέσσερις φορές υψηλότερη από εκείνη μεγάλων καταναλωτών, με τη συνολική πρόσθετη επιβάρυνση να ξεπερνά τα 240 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ΚΕΔΕ διεκδικεί την επαναφορά του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), την επιστροφή των πόρων από το τέλος ταφής και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και κοστολόγησης των αρμοδιοτήτων των Δήμων. “Δεν θέλουμε οι δήμαρχοι να είμαστε επαίτες. Δεν ζητάμε επιπλέον χρήματα για να κάνουμε σπατάλες. Αυτό που ζητάμε είναι οξυγόνο για να αναπνεύσουμε”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κριτική για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στην ανάγκη αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας του κράτους και στην ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Άσκησε κριτική στα πολιτικά κόμματα για τη στάση τους στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι η ΚΕΔΕ δεν προσκλήθηκε επίσημα, παρά το γεγονός ότι κατέθεσε προτάσεις για την ενίσχυση των άρθρων 101 και 102, που αφορούν την αποκέντρωση και την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τον χαρακτήρισε σημαντική θεσμική κατάκτηση, σημειώνοντας ότι ενσωματώθηκε σε αυτόν περισσότερο από το 90% των αιτημάτων της ΚΕΔΕ και ενοποιούνται περισσότερες από 2.000 διάσπαρτες διατάξεις. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο νέος Κώδικας δεν αρκεί από μόνος του για τη μεγάλη μεταρρύθμιση, εφόσον δεν συνοδευτεί από πραγματική οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.

Γιατί επελέγη η Καλαμάτα

Εξηγώντας την επιλογή της Καλαμάτας για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, ο κ. Κυρίζογλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική σημασία της Μεσσηνίας, στην απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821 και στη συγκρότηση της Μεσσηνιακής Γερουσίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Μεσσηνία σημαντικό παραγωγικό, οικονομικό και πολιτιστικό πυλώνα της χώρας, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει προβλήματα που συναντώνται σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, όπως το δημογραφικό, οι ανάγκες σε υποδομές, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η φυγή των νέων ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για το δημογραφικό και τη διαχείριση των υδάτων, υπερασπιζόμενος παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης και την εθελοντική, και όχι υποχρεωτική, ένταξη των ΔΕΥΑ στα δίκτυα της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

Προανήγγειλε κινητοποιήσεις

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι μετά το συνέδριο η Ένωση θα ενημερώσει εκ νέου την κυβέρνηση και τα κόμματα, ενώ προανήγγειλε παρέμβαση στη διαδικασία συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού πριν από την ψήφισή του. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των δήμων, προανήγγειλε έντονες διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, εξέφρασε την επιδίωξη να υπάρξει ομόφωνο ψήφισμα στο τέλος του συνεδρίου, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, ώστε να αποτυπωθεί η ενότητα της αυτοδιοίκησης. Τέλος, ανακοίνωσε ότι στις αρχές Μαρτίου του 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μεγάλη εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΚΕΔΕ, με την ευκαιρία της οποίας θα αναδειχθεί η ιστορική διαδρομή του θεσμού.