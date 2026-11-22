Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας επικαιροποίησε τον κατάλογο των δικαιολογητικών για όσους θέλουν να υποβάλουν αίτηση ελλιμενισμού σκάφους στο λιμάνι της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Ταμείο, δηλώνουν την περίοδο για την οποία ζητούν θέση ελλιμενισμού και προσκομίζουν αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Στον φάκελο περιλαμβάνονται επίσης το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του κυβερνήτη του σκάφους.

Για το σκάφος απαιτούνται έγγραφο εθνικότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής ή νηολόγησης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Όπου απαιτείται, προσκομίζεται και πιστοποιητικό καταμέτρησης, ενώ ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους χρειάζεται άδεια εκτέλεσης πλόων ή αντίστοιχο ναυτιλιακό έγγραφο σε ισχύ. Η κατηγορία και η χρήση του σκάφους μπορεί να καθορίσουν αν θα ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Η αίτηση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Ταμείου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Λιμένα και τη διαθεσιμότητα θέσεων. Το Ταμείο ζητά από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πλήρη φάκελο και να ελέγχουν ότι τα δικαιολογητικά τους είναι σε ισχύ κατά τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην εξέταση της αίτησης.