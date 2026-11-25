Η ΤΑΙΝΙΑ

Τι είναι τελικά ένα δάσος; Είναι απλώς μια συστάδα δέντρων, ένας οικονομικός πόρος προς εκμετάλλευση ή ένας ζωντανός οργανισμός συνυφασμένος με την κουλτούρα, τη μνήμη και την επιβίωση των ανθρώπων; Ο Daniel Kötter προσκαλεί τους επί χρόνια συνεργάτες του - τον Ινδονήσιο μουσικό και ερευνητή Ikbal Lubys και την Κονγκολέζα δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Olande Byamungu- στα δάση της πατρίδας του στη Γερμανία, τα οποία έχουν πληγεί βαρύτατα από την ξηρασία και την εισβολή σκαθαριών. Σε αντάλλαγμα, ο Lubys και η Byamungu στρέφουν την κάμερα στις δικές τους χώρες, αποκαλύπτοντας πώς η αποψίλωση των δασών πυροδοτεί βαθιές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις. Από τα αποψιλωμένα τοπία της Κεντρικής Ευρώπης μέχρι τις εκτάσεις φοινικέλαιου στο ινδονησιακό Καλιμαντάν και τα ταραγμένα δάση του Ανατολικού Κονγκό, το Kukata Miti συνθέτει ένα αφοπλιστικό κινηματογραφικό παραμύθι που εκτείνεται σε τρεις ηπείρους. Οπως σημειώνει ο Daniel Kötter, οι βίαιες τομές στην τοπογραφία των δασών δεν συνιστούν αποκλειστικά οικολογικό πρόβλημα. Η μετατροπή του τροπικού δάσους στο Καλιμαντάν της Ινδονησίας σε βιομηχανικές φυτείες αλλάζει ριζικά τις τοπικές οικονομίες και τις κοσμολογίες των αυτόχθονων πληθυσμών Dayak. Αντίστοιχα, στο Ανατολικό Κονγκό, οι διαρκείς «ψυχρές γενοκτονίες» επαναδιαμορφώνουν τα σύνορα μεταξύ φύσης και ανθρώπινης ύπαρξης. Η μεθοδολογία του ντοκιμαντέρ βασίζεται στην ισότιμη, συλλογική έρευνα που διεξάγεται από το 2018.

Όλες οι συνομιλίες και οι συνεντεύξεις στην ταινία πραγματοποιήθηκαν από τους ίδιους τους Ikbal Lubys και Olande Byamungu, μεταφέροντας αυτούσιες τις προοπτικές των τοπικών κοινωνιών: Η ταινία ξεκινά από το Bergisches Land της Γερμανίας, όπου ο Kötter υποδέχεται τους συνεργάτες του. Στη συνέχεια, η κάμερα μεταφέρεται στο Καλιμαντάν και στα χωριά του Νοτίου Κίβου στο Κονγκό. Η αλληλουχία ξεκινά από ένα κλασικό ρομαντικό γερμανικό παραμύθι, περνά στην κοσμολογία των κατοίκων Dayak και καταλήγει στην αληθινή ιστορία της Barhame Ntakobajira στο Κονγκό, η οποία βρήκε καταφύγιο από τη βία κάτω από ένα προστατευτικό δέντρο. Τα γυρίσματα στο Νότιο Κίβου ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2024. Λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2025, η περιοχή Kaniola καταλήφθηκε από την πολιτοφυλακή M23, διακόπτοντας βίαια τις συναντήσεις των τοπικών γυναικών (Cafe des Femmes) που καταγράφονται στην ταινία. Η ιστορία της βίας και του εκτοπισμού συνεχίζει να γράφεται εκεί μέχρι σήμερα, προσδίδοντας στο ντοκιμαντέρ μια σπάνια και τραγική ντοκουμενταρίστικη αξία.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο Εργατικό Κέντρο, οι προβολές ξεκινούν στις 3 μ.μ. με δύο ταινίες μικρού μήκους: το «My Dinner with Christos» του Θάνου Χαλκιαδάκη Χριστοφοράτου και το «Γαλάζιο πουλί» (Blue Bird) του Miguel Munhá, που θα προβληθεί σε πανελλήνια πρεμιέρα. Στις 4 μ.μ. ακολουθούν τρεις ταινίες μικρού μήκους: «Στην άκρη του δρόμου» του Νέαρχου Μαυρακάκη, «Η μητρική εταιρεία» των Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου και Κωνσταντίνου Θωμαΐδη και «Κόσμοι σε μινιατούρες» της Νεφέλης Στεργίου, παρουσία της σκηνοθέτιδας. Στις 5 μ.μ. θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Tell me» του Νίκου Μεγγρέλη, παρουσία του σκηνοθέτη. Στις 6.30 μ.μ. ακολουθεί το «Αλλού ο δρόμος» της Ειρήνης Βουρλούμη, παρουσία της σκηνοθέτιδας. Στις 8 μ.μ. θα προβληθεί, σε πανελλήνια πρεμιέρα, το ντοκιμαντέρ «Μια ζωή ζοφερή κι όμως πανέμορφη» (A Life Blighted Yet Beautiful) της Ralitza Dimitrova. Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 9.30 μ.μ. με το «Kukata Miti: Το παραμύθι των κομμένων δέντρων» του Daniel Kötter.