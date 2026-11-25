Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, προχώρησε σε εκτεταμένες ερωτήσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες αλλαγές στον προϋπολογισμό, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των επιχορηγήσεων προς συλλόγους. Άσκησε κριτική στην πρακτική που ακολουθεί η δημοτική αρχή, επισημαίνοντας ότι δεν παρουσιάζονται επαρκή και σαφή κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Ακόμα, εστίασε σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, καθώς και σε θέματα ασφαλτοστρώσεων και αστικών αναπλάσεων, ενώ στη συνέχεια, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις απαντήσεις που έλαβε, θεωρώντας ότι δεν κάλυψαν επαρκώς τα ερωτήματα που είχε θέσει. Στο ίδιο πλαίσιο, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Χανδρινός, έθεσε ζήτημα προτεραιοτήτων στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. Όπως σχολίασε, την ώρα που σημαντικά προβλήματα της πόλης παραμένουν χωρίς λύση, οι δαπάνες για ψηφοθηρικές εκδηλώσεις εμφανίζονται αυξημένες. Παράλληλα, στάθηκε στην αύξηση των απευθείας αναθέσεων, εκφράζοντας προβληματισμό για τη συγκεκριμένη πρακτική.

Απαντώντας στις επισημάνσεις για τις επιχορηγήσεις, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας διευκρίνισε ότι η εμφανιζόμενη αύξηση σχετίζεται με οικονομικές εκκρεμότητες προηγούμενης χρονιάς. Ειδικότερα, εξήγησε ότι ορισμένοι σύλλογοι πραγματοποίησαν εκδηλώσεις εντός του 2025, ωστόσο προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το 2026, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα ποσά να μεταφερθούν στο τρέχον οικονομικό έτος και να αποτυπωθούν ως προσαύξηση.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Παράλληλα, το ενδεχόμενο ανάθεσης της αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων από τα πηγάδια σε εξωτερικό συνεργάτη έθεσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι η συγκεκριμένη προοπτική εξετάζεται ενόψει του νέου έτους. Ο δήμαρχος εξήγησε ότι η σκέψη αυτή προκύπτει από τη δυσκολία εξεύρεσης διαθέσιμων χειριστών μηχανημάτων και οδηγών, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρη Φαββατά, ο οποίος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του στο ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια πρωτοβουλία απαράδεκτη. Κλείνοντας τη σχετική συζήτηση, ο Θανάσης Βασιλόπουλος απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί ιδιωτικοποίησης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται προς το παρόν μόνο για ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται και όχι για ειλημμένη απόφαση. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι εφόσον βρεθεί λύση στο πρόβλημα στελέχωσης της υπηρεσίας, δεν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη επιλογή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές που αναμένονται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και η επεξεργασία τους θα αποτελέσουν αναγκαιότητα.

Ο ίδιος, συνέδεσε τις εξελίξεις αυτές με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τον ολοκληρωμένο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.