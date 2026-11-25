Στην έγκριση της εισήγησης για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών του Δήμου Καλαμάτας προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο, με το θέμα να περιλαμβάνει προτάσεις για την απόδοση ονομάτων ιστορικών προσωπικοτήτων, πολιτικών, ανθρώπων των γραμμάτων και προσωπικοτήτων που έχουν συνδεθεί με την ιστορία της χώρας και της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ονοματοθεσίας, Αναστάσιος Ηλιόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ορισμένων τροποποιήσεων, προκειμένου η ονοματοδοσία να ανταποκρίνεται στη σημασία και την προσφορά των προσώπων που τιμώνται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις περιπτώσεις πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργών, καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές θα οδηγούσαν στην απόδοση των ονομάτων τους σε δρόμους μικρότερης σημασίας, αντί κεντρικών οδικών αρτηριών.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην εισήγηση, ονόματα που είχαν αρχικά υποδειχθεί από τον Δήμο για κεντρικές οδούς προτεινόταν να αποδοθούν σε οδούς ήσσονος σημασίας, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο ειδικό βάρος και τη συμβολή των συγκεκριμένων προσωπικοτήτων.

Για τον λόγο αυτό, εξαιρέθηκαν από την προς έγκριση εισήγηση συγκεκριμένες προτεινόμενες αλλαγές της αρμόδιας Επιτροπής, με τις περιπτώσεις αυτές να παραπέμπονται για επανεξέταση.

Στον κατάλογο των προτεινόμενων ονομασιών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ονόματα πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, όπως του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, του Κάρολου Παπούλια και του Προκόπη Παυλόπουλου, καθώς και πρώην Πρωθυπουργών και άλλων ιστορικών προσωπικοτήτων.

Η διαδικασία ονοματοθεσίας αφορά δρόμους τόσο στον αστικό ιστό της Καλαμάτας όσο και σε δημοτικές κοινότητες, ενώ οι σχετικές προτάσεις έχουν προηγουμένως εξεταστεί από την Επιτροπή Ονοματοθεσίας του Δήμου και την αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η πρόταση μετονομασίας της πλατείας απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμάτας σε «Πλατεία Μίκη Θεοδωράκη». Η αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ενέκρινε τη συγκεκριμένη πρόταση, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή ονομασίας υφιστάμενης πλατείας προϋποθέτει ειδική και επαρκή αιτιολόγηση εξαιρετικών λόγων, η οποία δεν περιλαμβανόταν στον σχετικό φάκελο.

Τ.Αν.