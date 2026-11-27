Απαντήσεις για υγρά στραγγίσματα και δυσοσμίες στην περιοχή της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη, καθώς και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, ζητεί ο Χρήστος Κυριακόπουλος, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιρρόης.

Σε ανοιχτή επιστολή του αναφέρει ότι στις 10 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που κλιμάκιο υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποίησε έλεγχο στη μονάδα, καταγράφηκαν περιστατικά που προκαλούν εύλογο προβληματισμό και παρουσιάζει φωτογραφίες με ζουμιά στον εθνικό δρόμο και με δυσοσμία από ροή υγρών σε παρακείμενο χαντάκι.

Ο πρώην πρόεδρος ζητεί επίσημη ενημέρωση και ουσιαστικό έλεγχο, την επίσημη γνωστοποίηση της έκθεσης και των αποτελεσμάτων του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου

και να ελεγχθούν με επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο όσα καταγράφονται.

Αναλυτικά, ο πρώην πρόεδρος Χρ. Κυριακόπολος αναφέρει:

“Εικόνες και περιστατικά που προκαλούν ερωτήματα για τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη – Τι διαπίστωσε ο έλεγχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 10.9.2026 ;

- Ζητούνται απαντήσεις για τα υγρά στραγγίσματα, τις δυσοσμίες και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Με αφορμή την υπηρεσιακή επίσκεψη και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 από αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις εγκαταστάσεις της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη, με αντικείμενο τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της, τίθενται σοβαρά ερωτήματα σχετικά τόσο με τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης όσο και με τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου.

Μέχρι σήμερα, η τοπική κοινωνία της Καλλιρρόης, και ειδικότερα το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας, δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τα ευρήματα, τις διαπιστώσεις και τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών υπαλλήλων.

Ωστόσο, την ίδια ακριβώς ημέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφηκαν περιστατικά που προκαλούν εύλογο προβληματισμό.

Συγκεκριμένα, στην έξοδο των οχημάτων από τις εγκαταστάσεις της μονάδας και πριν από την είσοδό τους στην εθνική οδό Τσακώνας – Κυπαρισσίας, διαπιστώθηκε ότι απορριμματοφόρα οχήματα, μετά την εκφόρτωση των απορριμμάτων τους, άφηναν υγρά υπολείμματα («ζουμιά») στο οδόστρωμα κατά την αποχώρησή τους από τον χώρο των εγκαταστάσεων.

Τα υγρά αυτά ήταν εμφανή και μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά ακόμη και από τους διερχόμενους οδηγούς.

Επιπλέον, στη νότια πλευρά των εγκαταστάσεων, μετά το οδόστρωμα της παλαιάς εθνικής οδού, στο παρακείμενο χαντάκι, παρατηρήθηκε ροή υγρών με έντονη δυσοσμία.

Τα παραπάνω περιστατικά έχουν αποτυπωθεί σε φωτογραφικό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

- Νέα περιστατικά στις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Δυστυχώς, τα περιστατικά δεν περιορίστηκαν στην παραπάνω ημερομηνία. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από μικρής διάρκειας βροχόπτωση, παρατηρήθηκε ότι το ρείθρο της εθνικής οδού, ακριβώς έξω από την είσοδο – έξοδο της μονάδας, είχε γεμίσει με υγρά υπολείμματα, τα οποία, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφηκε, είχαν παρασυρθεί από τα νερά της βροχής μετά τη διασπορά τους στο σημείο εξόδου των οχημάτων από τις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, στο ρέμα που διέρχεται πλησίον των εγκαταστάσεων παρατηρήθηκε ροή υγρών, καθώς και παρουσία αφρού.

Και αυτά τα περιστατικά έχουν καταγραφεί φωτογραφικά και το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο και αρμόδια ελεγκτική αρχή.

- Τα ερωτήματα προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και κάθε αρμόδια αρχή.

Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχουν καταγραφεί και τεκμηριώνονται με φωτογραφικό υλικό, τίθενται με ιδιαίτερη έμφαση τα ακόλουθα ερωτήματα: 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά την αυτοψία και τον έλεγχο της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, αντιλήφθηκαν τα συγκεκριμένα περιστατικά διαρροής υγρών από τα εξερχόμενα οχήματα και την παρουσία υγρών στο παρακείμενο χαντάκι; 2. Εάν τα περιστατικά έγιναν αντιληπτά, ποιες παρατηρήσεις και επισημάνσεις καταγράφηκαν στην έκθεση ελέγχου; Διαπιστώθηκαν παραβάσεις ή ζητήθηκαν διορθωτικές ενέργειες από τον φορέα λειτουργίας της μονάδας; 3. Εάν δεν έγιναν αντιληπτά, πώς είναι δυνατόν να μην εντοπίστηκαν περιστατικά που ήταν ορατά ακόμη και από τους διερχόμενους πολίτες; 4. Έχει διερευνηθεί η σύσταση των υγρών που παρατηρήθηκαν στο οδόστρωμα, στο παρακείμενο χαντάκι και στο ρέμα; Έχουν ληφθεί δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για στραγγίσματα απορριμμάτων ή άλλα υγρά και εάν υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής επιβάρυνσης; 5. Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι για την πιθανότητα μεταφοράς των συγκεκριμένων υγρών μέσω των ομβρίων υδάτων στο παρακείμενο ρέμα και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον; 6. Για ποιον λόγο δεν έχει μέχρι σήμερα υπάρξει επίσημη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και πρωτίστως

του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καλλιρρόης για τα αποτελέσματα του ελέγχου της 10ης

Σεπτεμβρίου;

- Ζητάμε επίσημη ενημέρωση και ουσιαστικό έλεγχο.

Η προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αόριστων διαβεβαιώσεων.

Οι κάτοικοι της Καλλιρρόης έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή τους, ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της μονάδας και εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε: Την επίσημη γνωστοποίηση της έκθεσης και των αποτελεσμάτων του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Τη διενέργεια νέας αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με έλεγχο των σημείων που καταγράφονται στο φωτογραφικό υλικό. Τη διερεύνηση της διαχείρισης των υγρών υπολειμμάτων των απορριμματοφόρων κατά την έξοδο από τις εγκαταστάσεις. Την επίσημη και πλήρη ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου και των κατοίκων της Κοινότητας Καλλιρρόης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιοι φορείς.

- Η σιωπή και η απουσία ενημέρωσης δεν απαντούν στα ερωτήματα των κατοίκων.

Δεν ζητάμε να υιοθετηθούν άκριτα οι ανησυχίες μας. Ζητάμε να ελεγχθούν με επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο όσα καταγράφονται, να διερευνηθούν οι συνθήκες που τα προκαλούν και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Το φωτογραφικό υλικό από τις 10 και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής και των μέσων ενημέρωσης.

Η προστασία του τόπου μας και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι υπόθεση όλων μας. Η τοπική κοινωνία δικαιούται απαντήσεις”.