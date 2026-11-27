Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελαιόδεντρου (26 Νοεμβρίου), το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς διοργανώνει εσπερίδα με τίτλο «Ελιές της τέχνης», τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κουμαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης (Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου), εστιάζει στην παρουσία της ελιάς στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνη.

Η δρ Μεταξία Παπαποστόλου, ιστορικός τέχνης, θα μιλήσει για την ελιά ως πηγή έμπνευσης και θέμα στην καλλιτεχνική δημιουργία. Στη συνέχεια, η Μόνικα Διαμαντή, επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης και υπεύθυνη του Παραρτήματος Σπάρτης, θα παρουσιάσει το έργο και την καλλιτεχνική πορεία του Λάμπρου Ορφανού και της Ελλης Μουρέλου-Ορφανού, έργα των οποίων έχουν δωρηθεί στο Ιδρυμα από τον γιο τους, αρχιτέκτονα Μηνά-Μίνωα Ορφανό.

Μέσα από τα έργα της συλλογής του Μουσείου θα αναδειχθούν πτυχές του ελληνικού μοντερνισμού, η απεικόνιση του ανθρώπινου μόχθου που συνδέεται με την καλλιέργεια της ελιάς, καθώς και η συμβολή των γυναικών καλλιτεχνών στη διαμόρφωση της ελληνικής ζωγραφικής του 20ού αιώνα. Η εσπερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ είναι επιθυμητή η κράτηση θέσης. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27310 89315, καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.