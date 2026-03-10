Σε συνέδριο προσομοίωσης ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών ο Καφαντάρης

Ο Δημήτρης Καφαντάρης συμμετείχε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις δράσεις προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που έγιναν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων. Μετέφερε την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Την ίδια ημέρα έλαβε μέρος και στην ακαδημαϊκή εκδήλωση «Η Φωνή των Νέων στη Δημοκρατία: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Τοπικές Δράσεις», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κορινθίας και συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και τη Συλλογική Πρωτοβουλία Νέων Κορίνθου.

Κατά την τοποθέτησή του επισήμανε ότι η συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, στις οικονομικές ανακατατάξεις, στη δημογραφική γήρανση και στις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τη σχέση των νέων με τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε επίσης τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων. Όπως ανέφερε, οι δήμοι μπορούν να αποτελέσουν πεδίο ενεργής συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή, καθώς οι τοπικές πολιτικές επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Δημοτικά Συμβούλια Νέων, σημειώνοντας ότι η ενεργοποίησή τους αποτελεί προτεραιότητα για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ώστε να διασφαλιστεί ένας ουσιαστικός δίαυλος έκφρασης και συμμετοχής της νεολαίας στη διαμόρφωση τοπικών πολιτικών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας Μιχαήλ Γ. Καβουκλής, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ιωσήφ Πλυμάκης και ο δικηγόρος Δημήτριος Λολίτσας, ενώ τον συντονισμό είχε ο πρόεδρος της Συλλογικής Πρωτοβουλίας Νέων Κορίνθου Κωνσταντίνος Δρακόπουλος.

Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου ο Δημήτρης Καφαντάρης συνομίλησε με νέους συνέδρους που συμμετείχαν στην προσομοίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ενώ είχε επαφές και με τα προεδρεία επιτροπών προσομοίωσης διεθνών οργανισμών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ευρωπαϊκών θεσμών στη δημοκρατική διακυβέρνηση.