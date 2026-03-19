Χαμηλές επιδόσεις της Μεσσηνίας στον Κόμβο Παρακολούθησης Αυτοδιοίκησης: Τελευταίος στο νομό ο Δήμος Καλαμάτας

Χαμηλές επιδόσεις καταγράφουν όλοι οι δήμοι της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον Δήμο Καλαμάτας να βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των δήμων του νομού.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια συνολικά αδύναμη εικόνα, καθώς κανένας δήμος δεν προσεγγίζει υψηλές βαθμολογίες. Πρώτος το 2024 κατατάσσεται ο Δήμος Μεσσήνης με 0,43, ακολουθεί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος με 0,38, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται οι δήμοι Τριφυλίας (0,34) και Οιχαλίας (0,32). Στις τελευταίες θέσεις καταγράφονται ο Δήμος Δυτικής Μάνης (0,21) και ο Δήμος Καλαμάτας (0,18).

Ιδιαίτερα για τον Δήμο Καλαμάτας, η εικόνα είναι αντιφατική, καθώς εμφανίζει υψηλή επίδοση στην οικονομική λειτουργία, αλλά μηδενικές ή ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η κοινωνική προστασία, η προσχολική αγωγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Αντίθετα, ο Δήμος Μεσσήνης εμφανίζει την καλύτερη συνολική εικόνα, με ισχυρή παρουσία στην προσχολική αγωγή και πιο ισορροπημένες επιδόσεις. Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος καταγράφει θετικά στοιχεία σε περιβάλλον και πολιτική προστασία, ενώ η Τριφυλία και η Οιχαλία εμφανίζουν επιμέρους καλές επιδόσεις χωρίς όμως συνολική δυναμική.

Κοινός παρονομαστής για όλους τους δήμους αποτελεί η υστέρηση στη βιώσιμη κινητικότητα, όπου οι επιδόσεις είναι μηδενικές, γεγονός που αναδεικνύει την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Ο ΚΟΜΒΟΣ

“Εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας” χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον νέο κόμβο, ο οποίος παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσω της πλατφόρμας καθίστανται για πρώτη φορά προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες συγκεντρωμένα στοιχεία για κρίσιμες υπηρεσίες των δήμων.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε “πολύ εντυπωσιασμένος από το εργαλείο αυτό” και συνεχάρη τις υπηρεσίες του Υπουργείου για τη συλλογή των δεδομένων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι είναι ένα εργαλείο και για το υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία χρηματοδότησης για να επιβραβεύει συγκεκριμένες συμπεριφορές, να θέτει στόχους και στη συνέχεια να μετρά την αποτελεσματικότητα των Δήμων, ως προς την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν, σε πρώτη φάση, την κατάσταση το έτος 2024, το οποίο αποτελεί και έτος βάσης για σύγκριση με επόμενες χρονιές που θα προστεθούν μελλοντικά.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε στους Δήμους και από την άντληση πληροφοριών από σχετικά κρατικά μητρώα, όπως το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Το έργο αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ο Δείκτης Συνολικών Επιδόσεωνή Συνολικός Δείκτης μετρά το επίπεδο δραστηριότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών των δήμων μέσω της στάθμισης εννέα (9) κύριων δεικτών:

Δείκτης Οικονομικής Λειτουργίας (16%):

Μετρά τον τρόπο άσκησης και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής λειτουργίαςμέσω της στάθμισης έντεκα (11) επιμέρους δεικτών.

Δείκτης Δομών και Παροχών Κοινωνικής Προστασίας (11%):

Μετρά τον βαθμό ανάπτυξης και ελάχιστης οργάνωσης των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίαςμέσω της στάθμισης δύο (2) επιμέρους δεικτών.

Δείκτης Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής και ΚΔΑΠ (11%):

Μετρά τον βαθμό ανάπτυξης των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και συμμόρφωσης των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής στις προδιαγραφές του πδ 99/2017μέσω της στάθμισης δύο (2) επιμέρους δεικτών .

Δείκτης Πολιτιστικών Δομών και Υπηρεσιών (11%):

Μετρά τον βαθμό ανάπτυξης και ελάχιστης οργάνωσης των υπηρεσιών πολιτισμού μέσω της στάθμισης τεσσάρων (4) επιμέρους δεικτών.

Δείκτης Βιώσιμης Κινητικότητας (11%):

Μετρά τον βαθμό προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας σε επίπεδο βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιώνμέσω της στάθμισης δέκα (10) επιμέρους δεικτών. Εστιάζει αποκλειστικά στους 120 δήμους της χώρας που είναι υπόχρεοι κατάρτισης ΣΒΑΚ.

Δείκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων (11%):

Μετρά τον βαθμό οργάνωσης και ενεργοποίησης των δήμων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή ευθύνης τους, με έμφαση στα αποτελέσματα της ανακύκλωσηςμέσω της στάθμισης τεσσάρων (4) επιμέρους δεικτών.

Δείκτης Δράσεων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας (11%):

Μετρά τον βαθμό οργάνωσης και ενεργοποίησης των δήμων στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή ευθύνης τουςμέσω της στάθμισης τεσσάρων (4) επιμέρους δεικτών.

Δείκτης Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς (11%):

Μετρά τον βαθμό οργάνωσης και ενεργοποίησης των δήμων στον τομέα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή ευθύνης τουςμέσω της στάθμισης έξι (6) επιμέρους δεικτών.

Δείκτης Διαθεσιμότητας Ψηφιακών Υποδομών και Έξυπνων Υπηρεσιών (7%):

Μετρά τον βαθμό ψηφιακής ωρίμανσηςγια κάθε δήμο μέσω της εξέτασης της διαθεσιμότητας των είκοσι (20) ψηφιακών υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο και η δομή των κύριων δεικτών παρουσιάζονται λεπτομερώς στην τεκμηρίωση των λοιπών αναφορών του Κόμβου.