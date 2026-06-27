Αλλάζει ο τρόπος είσπραξης των δημοτικών τελών (βίντεο)

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, γνωστοποιώντας ότι τα δημοτικά τέλη θα πάψουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και θα καταβάλλονται απευθείας στους δήμους.

Η αλλαγή προβλέπεται με νομοτεχνική βελτίωση που ενσωματώθηκε στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, σύμφωνα με τον υπουργό, εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028.

Όπως εξήγησε ο κ. Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η νέα ρύθμιση προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα είσπραξης των δημοτικών τελών, ανεξάρτητο από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αποσύνδεση των τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο των δήμων όσο και των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και του ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η είσπραξη να γίνεται με τρόπο αντίστοιχο με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, μέσω ενός αυτόνομου μηχανισμού που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Λιβάνιος διευκρίνισε ότι η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τον τρόπο είσπραξης και όχι την επιβολή νέων τελών ή πρόσθετων επιβαρύνσεων για τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεταβατικό διάστημα, ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο πληροφοριακό σύστημα και να προσαρμοστούν οι δήμοι στο νέο μοντέλο, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2028.