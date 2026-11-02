Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στην “Ε”: “Ισχυρές τοπικές κοινωνίες προϋποθέτουν ισχυρούς δήμους”

Στην Καλαμάτα θα χτυπά αυτή την εβδομάδα η “καρδιά” της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από την Πέμπτη 5 έως και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου διοργανώνεται το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Το συνέδριο μάλιστα έρχεται σε μία σημαντική συγκυρία για τους φορείς του α’ βαθμού αυτοδιοίκησης μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελόκηπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου μιλά στην “Ε” για το διακύβευμα του Συνεδρίου και τις προσδοκίες του αυτοδιοικητικού κόσμου από τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Συνέντευξη στον Δημήτρη Πλεμμένο

Η Καλαμάτα φιλοξενεί από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δήμοι διεκδικούν μεγαλύτερη οικονομική και θεσμική αυτοτέλεια. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να εκπέμψει το Συνέδριο και ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις επιδιώκετε να εξασφαλίσετε από την κυβέρνηση;

Το βασικό μήνυμα του Συνεδρίου της Καλαμάτας είναι ξεκάθαρο: ισχυρές τοπικές κοινωνίες προϋποθέτουν ισχυρούς δήμους. Δεν ερχόμαστε στην Καλαμάτα απλώς για να καταγράψουμε για ακόμη μία φορά τα προβλήματα. Ερχόμαστε για να διαμορφώσουμε, ενωμένοι, ένα συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο θέσεων και διεκδικήσεων για την επόμενη ημέρα της Αυτοδιοίκησης. Για να διεκδικήσουμε άμεσες λύσεις κι όχι απλά λόγια συμπάθειας και κατανόησης που μεταθέτει στο αόριστο μέλλον τις λύσεις που ζητάμε.

Στο επίκεντρο του Συνεδρίου θα βρεθούν η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, η επαρκής στελέχωση των δήμων και η ουσιαστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών που αφορούν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες: από το νερό, την ενέργεια και την πολιτική προστασία μέχρι τη στέγαση και την κοινωνική πολιτική.

Από την κυβέρνηση επιδιώκουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις: κάλυψη του συνόλου του λειτουργικού μας κόστους με αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, μόνιμο μηχανισμό κοστολόγησης των αρμοδιοτήτων, νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις τοπικές υποδομές, μέτρα περιορισμού του ενεργειακού κόστους, ειδική στήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων και ένα πολυετές πρόγραμμα προσλήψεων.

Το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει αφετηρία συγκεκριμένων αποφάσεων. Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά τα μέσα για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες κι ευθύνες που έχει απέναντι στους πολίτες.

Η υποχρηματοδότηση αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το αυξημένο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος περιορίζει τα περιθώρια παρέμβασης των δήμων. Ποιο είναι σήμερα το χρηματοδοτικό κενό της αυτοδιοίκησης και ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις διεκδικεί η ΚΕΔΕ, ώστε οι δήμοι να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να επιβαρύνονται διαρκώς οι δημότες;

Οι αριθμοί αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την ΚΕΔΕ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εσωτερικών, το πραγματικό λειτουργικό κόστος των Δήμων ανήλθε το 2025 στα 5,34 δισ. ευρώ, ενώ οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για το 2026 φτάνουν στα 2,9 δισ. ευρώ. Υπάρχει, συνεπώς, ένα χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 2,45 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά τόσο λειτουργικές ανάγκες όσο και επενδύσεις.

Αυτό που ζητούμε δεν είναι να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα κάθε φορά με έκτακτες επιχορηγήσεις. Δεν θέλουμε να είμαστε επαίτες των χρημάτων που δικαιούμαστε. Απαιτούμε ένα σταθερό και βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο. Πρώτη μας διεκδίκηση είναι η ουσιαστική αύξηση των ΚΑΠ και, παράλληλα, η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και κοστολόγησης των αρμοδιοτήτων, ώστε κάθε ευθύνη που αναλαμβάνει η Αυτοδιοίκηση να συνοδεύεται από την αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Στόχος μας είναι οι δήμοι να μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς το αυξημένο κόστος να μετακυλίεται διαρκώς στους δημότες.

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων. Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η αυτοδιοίκηση θα συνοδεύονται από τους αναγκαίους οικονομικούς, αλλά και ανθρώπινους πόρους;

Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να διασφαλίσουμε στην πράξη. Ο νέος Κώδικας προβλέπει ότι όταν μεταφέρονται νέες αρμοδιότητες στους δήμους, το πρόσθετο κόστος θα καλύπτεται από αντίστοιχη αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Η πρόβλεψη αυτή είναι σημαντική, αλλά από μόνη της δεν αρκεί.

Για να λειτουργήσει ουσιαστικά, χρειάζεται ένας μόνιμος μηχανισμός κοστολόγησης και παρακολούθησης των αρμοδιοτήτων, ώστε πριν από κάθε μεταφορά να είναι απολύτως σαφές ποιο είναι το πραγματικό κόστος της και ποια χρηματοδότηση απαιτείται για την άσκησή της.

Το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί ένας Δήμος να αναλαμβάνει νέες ευθύνες χωρίς να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τις απαιτούμενες ειδικότητες. Γι’ αυτό η ΚΕΔΕ ζητά την εφαρμογή τριετούς προγράμματος προσλήψεων, σε συνδυασμό με απλούστευση και επιτάχυνση των σημερινών χρονοβόρων διαδικασιών.

Η ουσία, επομένως, είναι απλή: κάθε νέα αρμοδιότητα πρέπει να συνοδεύεται από μετρημένους και εξασφαλισμένους οικονομικούς πόρους και από το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για να ασκηθεί αποτελεσματικά. Διαφορετικά, δεν μιλάμε για πραγματική αποκέντρωση, αλλά για μεταφορά υποχρεώσεων στους δήμους.

Πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών και των δήμων, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφών. Από ποια οπτική προσεγγίζει η ΚΕΔΕ τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας; Είναι επαρκείς οι πόροι, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες που διαθέτουν σήμερα για αυτόν τον τομέα;

Για την ΚΕΔΕ η Πολιτική Προστασία δεν είναι μια αποσπασματική αρμοδιότητα που ενεργοποιείται μόνο όταν εκδηλωθεί μια καταστροφή. Πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Οι δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις ευάλωτες περιοχές του τόπου τους και καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα τις συνέπειες ενός ακραίου φαινομένου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα του σχεδιασμού και όχι απλώς στο τέλος μιας διοικητικής αλυσίδας. Το ίδιο το πλαίσιο θέσεων της ΚΕΔΕ συνδέει την πρόληψη των φυσικών καταστροφών με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική ανθεκτικότητα.

Χρειαζόμαστε σαφείς αρμοδιότητες, επαρκείς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνική υποστήριξη. Το κρίσιμο είναι να περάσουμε από τη λογική της διαχείρισης της καταστροφής σε μια σταθερή πολιτική πρόληψης και ανθεκτικότητας, με ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης.

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της περιφέρειας, με επιπτώσεις που όλο και περισσότερο επιδεινώνονται είναι το δημογραφικό. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να στραφεί ένα μοντέλο αποκέντρωσης και τι μπορεί να κάνει η αυτοδιοίκηση για αυτό το φλέγον πρόβλημα;

Το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Το έχουμε πει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: η Ελλάδα ματώνει δημογραφικά και, αν δεν δράσουμε τώρα, αύριο μπορεί να είναι αργά. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Πρέπει να είναι πρωταγωνιστής σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Η αντιμετώπιση του δημογραφικού συνδέεται άμεσα με το μοντέλο ανάπτυξης και αποκέντρωσης της χώρας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να έχουν δουλειά, στέγη, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και, κυρίως, την προοπτική και την ασφάλεια να δημιουργήσουν οικογένεια εκεί.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί η ορεινότητα, η νησιωτικότητα ή η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα να μετατρέπονται σε μειονέκτημα. Χρειαζόμαστε ισχυρές τοπικές υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτικές στήριξης της οικογένειας, πρόσβαση στη στέγη και πραγματικές αναπτυξιακές ευκαιρίες σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η ΚΕΔΕ έχει ήδη εκπονήσει μελέτη για το δημογραφικό και αναδεικνύει παράλληλα το στεγαστικό ως μία από τις νέες μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Για εμάς, πραγματική αποκέντρωση σημαίνει να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να επιλέγουν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους και όχι να αναγκάζονται να τον εγκαταλείψουν.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, το ενεργειακό κόστος και η επάρκεια των υδάτινων πόρων επιβαρύνουν τους δημοτικούς προϋπολογισμούς και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ποιες παρεμβάσεις διεκδικεί η ΚΕΔΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών και τι πρέπει να αλλάξει, ώστε οι δήμοι να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους χωρίς συνεχείς αυξήσεις στα δημοτικά τέλη;

Πρόκειται για κρίσιμες υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιωσιμότητα των δήμων. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνον οικονομικό. Πριν συζητήσουμε για τα χρήματα πρέπει να θέσουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Π.χ. Για μας το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Το Κράτος πριν προτείνει τον όποιο σχεδιασμό θα πρέπει να έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο, για τη διαχείριση όχι μόνον του πόσιμου ύδατος, αλλά και του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση. Είμαστε ανοιχτοί στις εθελοντικές συνενώσεις ΔΕΥΑ, αλλά κάθετα αντίθετοι με την υποχρεωτική απορρόφηση κάποιων ΔΕΥΑ, στο όνομα της επέκτασης των δικτύων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Πώς είναι δυνατόν να τιμολογείται η αυτοδιοίκηση για την κατανάλωση ρεύματος με 20 και 25 λεπτά την κιλοβατώρα, την ώρα που οι μεγάλοι καταναλωτές πληρώνουν 4 και 5 φορές λιγότερα; Οι Δήμοι δεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές της χώρας; Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί το κράτος μας επιβαρύνει με το τέλος ταφής, όταν το ίδιο ευθύνεται για την έλλειψη σύγχρονων υποδßομών διαχείρισης των απορριμμάτων; Και γιατί τα χρήματα αυτά παραμένουν κλειδωμένα στα μπαούλα του ΕΟΑΝ, αντί να έχουν επιστρέψει στους δήμους για να χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις ανακύκλωσης;

Οι δήμοι δεν θέλουν να μετακυλούν πρόσθετα οικονομικά βάρη στους πολίτες, ούτε θέλουμε τα ανταποδοτικά τέλη να χρηματοδοτούν λειτουργικά κόστη και έργα που πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους φόρους των πολιτών. Δεν μπορεί οι πολίτες να πληρώνουν δύο φορές για τον ίδιο λόγο.

Το ξεκαθαρίζω, για να κλείσει αυτός ο φαύλος κύκλος μετατόπισης ευθυνών και οικονομικών βαρών, χρειάζεται να υπάρξει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο, που θα λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος παροχής των υπηρεσιών και θα συνοδεύεται από επενδύσεις σε σύγχρονες και αποδοτικότερες υποδομές, αλλά και διαρκή λογοδοσία. Οι δήμοι δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε λογική.

Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακός Τύπος

Αν και προέρχεστε από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, από τον Δήμο Αμπελόκηπων - Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε τη σημασία της τοπικής ενημέρωσης για τη λειτουργία των δήμων και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Πώς αξιολογείτε τον ρόλο του Περιφερειακού Τύπου στην ανάδειξη των προβλημάτων και των αναγκών κάθε περιοχής και πώς μπορεί να ενισχυθεί η σχέση της αυτοδιοίκησης με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, με σεβασμό στην ανεξαρτησία τους και στον ελεγκτικό τους ρόλο;

Ο Περιφερειακός Τύπος έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών. Έχω επισημάνει και στο παρελθόν ότι η σχέση μιας τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών της εκπροσώπων με τον επαρχιακό Τύπο είναι μια σχέση κοινωνικά ισχυρή. Τα περιφερειακά μέσα βρίσκονται κοντά στον πολίτη, γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και μπορούν να αναδεικνύουν προβλήματα και ανάγκες που πολλές φορές δεν φτάνουν στην κεντρική δημόσια συζήτηση.

Παράλληλα, ο περιφερειακός Τύπος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται γρήγορα λόγω της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η βιωσιμότητα και η πολυφωνία του είναι ζήτημα που αφορά συνολικά την ποιότητα της ενημέρωσης και της δημοκρατίας.

Η σχέση της Αυτοδιοίκησης με τα περιφερειακά μέσα πρέπει να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αναγνώριση των διακριτών ρόλων. Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ανοιχτή στην ενημέρωση και στον έλεγχο, ενώ ο Τύπος πρέπει να διατηρεί απολύτως την ανεξαρτησία και τον ελεγκτικό του ρόλο. Μια ισχυρή τοπική δημοκρατία χρειάζεται ισχυρή, ελεύθερη και πολυφωνική τοπική ενημέρωση.