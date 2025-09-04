Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση στο Μάλμε της Σουηδίας

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μάλμε της Σουηδίας, στις 19 – 20 Νοεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα παρουσιαστεί και το εξειδικευμένο θεματικό τμήμα Nordic Organic Expos Spirit & Wine Yard, που προσφέρει στοχευμένη πρόσβαση σε αγοραστές και εισαγωγείς οίνου και αλκοολούχων ποτών της Σκανδιναβίας.

Η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα περιλαμβάνει:

Α. Περίπτερο για τη φιλοξενία επιχειρήσεων στον κεντρικό χώρο της έκθεσης Nordic Organic Expo 2025

Οι παροχές στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

· Χώρο 3,5 τ.μ. ανά booth επιχείρησης, στον αποκλειστικής χρήσης χώρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός του εθνικού περιπτέρου

· Counter, σκαμπό και προθήκη προϊόντων

· Πρόσβαση σε κοινόχρηστη αποθήκη

· Πρόσβαση σε κοινόχρηστο καθιστικό χώρο

· Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

· Data Scanner App

· Καθημερινό καθαρισμό του χώρου

· Μεταφορά & ασφάλιση εκθεμάτων (ξηρό φορτίο μόνο, χωρίς επιστροφές)

· Συμμετοχή σε workshop για την παρουσίαση της Σκανδιναβικής αγοράς (πριν την έκθεση)

· Απεριόριστο αριθμό προσκλήσεων

· Εισαγωγή στο πρόγραμμα & τον on–line οδηγό της έκθεσης

· Καταχώρηση της επιχείρησης σε ειδικό έντυπο και mini – site της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ευχερή πρόσβαση των επισκεπτών σε σχετικές πληροφορίες

· Συμπλήρωση ψηφιακού ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες για το εκάστοτε προϊόν

*Για τις επιχειρήσεις ελαιολάδου προσφέρεται και πρόσβαση μίας ετικέτας τους στο ανοικτό Olive Oil Bar της Περιφέρειας Πελοποννήσου με παρουσία ειδικού Sommelier/ Olive Oil Expert

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους συμμετοχής επιχείρησης στην έκθεση, με το υπόλοιπο 20% να ανέρχεται σε περίπου 1.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση επιθυμεί την πρόσβαση σε περισσότερα τετραγωνικά παρακαλείται να αποστείλει σχετικό email για πληροφορίες. Τα ανωτέρω ποσά δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α..



Β. Περίπτερο για τη φιλοξενία επιχειρήσεων στον θεματικό τομέα της έκθεσης Nordic Organic Expos Spirit & Wine Yard 2025

Οι παροχές στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

· Χώρο 4 τ.μ. ανά booth επιχείρησης, στον αποκλειστικής χρήσης χώρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός του εθνικού περιπτέρου

· Τραπέζι 120εκ. με μαύρο τραπεζομάντηλο και επωνυμία του οινοποιείου, σκαμπό, πάγο, ποτήρια και πτυελοδοχία

· Μεταφορά, ασφάλιση και εκτελωνισμός έως 50 φιαλών κρασί (750ml, έως 14% alc) ή 12 φιάλες αποστάγματα (έως 750ml και 40% alc) ανά εκθέτη

· Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

· Data Scanner App

· Καθημερινό καθαρισμό του χώρου

· Συμμετοχή σε workshop για την παρουσίαση της Σκανδιναβικής αγοράς (πριν την έκθεση)

· Απεριόριστο αριθμό προσκλήσεων

· Εισαγωγή στο πρόγραμμα & τον on-line οδηγό της έκθεσης

· Πρόσβαση μίας ετικέτας τους στο ανοικτό Wine Bar της Περιφέρειας Πελοποννήσου με παρουσία ειδικού Sommelier

· Καταχώρηση της επιχείρησης σε ειδικό έντυπο και mini – site της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ευχερή πρόσβαση των επισκεπτών σε σχετικές πληροφορίες

· Συμπλήρωση ψηφιακού ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες για το εκάστοτε προϊόν

*Για τις επιχειρήσεις οίνου προσφέρεται και πρόσβαση μίας ετικέτας τους στο ανοικτό Wine Bar της Περιφέρειας Πελοποννήσου με παρουσία ειδικού Sommelier

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους συμμετοχής επιχείρησης στην έκθεση, με το υπόλοιπο 20% να ανέρχεται σε περίπου 400,00 ευρώ ανά επιχείρηση. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση επιθυμεί την πρόσβαση σε περισσότερα τετραγωνικά παρακαλείται να αποστείλει σχετικό email για πληροφορίες. Τα ανωτέρω ποσά δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α..

Γ. Olive Oil Bar

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναγνωρίζοντας την μεγάλη αξία της τοπικής ελαιοπαραγωγής και τις εξαγωγικές προοπτικές του προϊόντος, και προκειμένου να βοηθήσει το κοινό των επαγγελματιών του κλάδου στην Σκανδιναβία να γνωρίσει καλύτερα το ελαιόλαδο της Πελοποννήσου, οργανώνει δράση εξειδικευμένης προβολής – προώθησης του. Η δράση αφορά στη λειτουργία Olive Oil Bar με γευσιγνωσία για όλες τις συμμετέχουσες ετικέτες με την παρουσίαση και την υποστήριξη Sommelier/Olive Oil Expert με άριστη γνώση του Πελοποννησιακού ελαιώνα.

Οι παροχές στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

· Πρόσβαση μίας ετικέτας τους στο ανοικτό Olive Oil Bar της Περιφέρειας Πελοποννήσου με παρουσία ειδικού Sommelier/Olive Oil Expert

· Μεταφορά, ασφάλιση και εκτελωνισμός των προϊόντων

· Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

· Data Scanner App

· Απεριόριστο αριθμό προσκλήσεων

· Καταχώρηση της επιχείρησης σε ειδικό έντυπο και mini – site της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ευχερή πρόσβαση των επισκεπτών σε σχετικές πληροφορίες

· Συμπλήρωση ψηφιακού ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες για το εκάστοτε προϊόν

Το κόστος για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης για την εισαγωγή μίας ή περισσότερων ετικετών, ανέρχεται σε 200,00 ευρώ ανά ετικέτα. Τα ανωτέρω ποσά δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α..

Δ. Wine Bar

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναγνωρίζοντας την μεγάλη αξία της τοπικής οινοπαραγωγής και τις εξαγωγικές προοπτικές του προϊόντος, και προκειμένου να βοηθήσει το κοινό των επαγγελματιών του κλάδου στην Σκανδιναβία να γνωρίσει καλύτερα τον οίνο της Πελοποννήσου, οργανώνει δράση εξειδικευμένης προβολής – προώθησης του. Η δράση αφορά στη λειτουργία Wine Bar με γευσιγνωσία για όλες τις συμμετέχουσες ετικέτες με την παρουσίαση και την υποστήριξη Sommelier με άριστη γνώση του Πελοποννησιακού αμπελώνα.

Οι παροχές στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

· Πρόσβαση μίας ετικέτας τους στο ανοικτό Wine Bar της Περιφέρειας Πελοποννήσου με παρουσία ειδικού Sommelier

· Μεταφορά, ασφάλιση και εκτελωνισμός έως 50 φιαλών κρασί (750ml, έως 14% alc) ή 12 φιάλες αποστάγματα (έως 750ml και 40% alc) ανά εκθέτη

· Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

· Data Scanner App

· Απεριόριστο αριθμό προσκλήσεων

· Καταχώρηση της επιχείρησης σε ειδικό έντυπο και mini – site της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ευχερή πρόσβαση των επισκεπτών σε σχετικές πληροφορίες

· Συμπλήρωση ψηφιακού ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες για το εκάστοτε προϊόν

Το κόστος για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης για την εισαγωγή μίας ή περισσότερων ετικετών, ανέρχεται σε 200,00 ευρώ ανά ετικέτα. Τα ανωτέρω ποσά δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α..

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και της οινοποιίας καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής έως και την 15/09/2025.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ https://forms.gle/cFVgew6B7bHRAL7N9

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε «Η δράση αυτή εντάσσεται στη στοχευμένη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης. Με σταθερό προσανατολισμό στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στην ποιότητα της τοπικής παραγωγής και των τοπικών επιχειρήσεων, πιστεύοντας τόσο στις εξαγωγικές τους δυνατότητες, όσο και στο ρόλο τους για την αναγνωρισιμότητα της Πελοποννήσου. Το μεγάλο στοίχημα για την Πελοπόννησο είναι να προβληθεί ενιαία και συντονισμένα, μέσα από το νέο place brand, δημιουργώντας συνέργειες που ενισχύουν την ταυτότητα, την εικόνα και την ελκυστικότητα του τόπου μας σε διεθνές επίπεδο».