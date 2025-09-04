Μάκαρης για φωτεινή ταμπέλα της Περιφέρειας στη Βελίκα

Ωστόσο, μετά την παντελή απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης προχώρησε σε καταγγελία προς την Τροχαία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης «Στο συγκεκριμένο σημείο έχει τοποθετηθεί φωτεινή ταμπέλα, ακριβώς πριν από δεξιά στροφή που δεν διαθέτει επαρκή σήμανση. Παράλληλα, η περιοχή στερείται οποιουδήποτε άλλου φωτισμού και η μοναδική πηγή φωτός – και μάλιστα έντονη – είναι η συγκεκριμένη ταμπέλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, να αποσπάται η προσοχή των οδηγών, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται εγκαίρως τη στροφή. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ήδη έχουν κινδυνέψει αρκετοί οδηγοί, ειδικά εκείνοι που δεν γνωρίζουν καλά το σημείο και δεν μπορούν να προβλέψουν την ύπαρξη της στροφής. Πόσο μάλλον που για τη συγκεκριμένη ταμπέλα την απόλυτη ευθύνη χωροθέτησης είχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία όφειλε να μεριμνήσει εξαρχής για την ασφάλεια του δρόμου. Για την τεκμηρίωση του προβλήματος, παρατίθεται φωτογραφία από την εφαρμογή google street view: https://maps.app.goo.gl/8zgQieXvnbAY1wXa6

Ο Μανώλης Μάκαρης ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες:

• Να εξετάσουν άμεσα την επικινδυνότητα του σημείου.

• Να προχωρήσουν σε απομάκρυνση ή αποψίλωση της φωτεινής ταμπέλας.

• Να τοποθετήσουν κατάλληλη οδική σήμανση της στροφής, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

“Η παρέμβασή μας είναι κατεπείγουσα, καθώς δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί κάποιο ατύχημα για να ληφθούν μέτρα. Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες”, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος».