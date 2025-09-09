Αναδείχθηκε ο γαστρονομικός πλούτος της Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Γεύσεις από Ελλάδα» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η τιμώμενη Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε τον γαστρονομικό της πλούτο, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά προϊόντα, τις παραδοσιακές συνταγές και τις τοπικές πρώτες ύλες που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας «Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν χαρακτηριστικές συνταγές όπως η τσακώνικη μελιτζάνα και οι τραβηχτές της Μάνης, αλλά και να γνωρίσουν τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που αποτελούν πρεσβευτές της Πελοποννήσου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το κοινό εντυπωσιάστηκε από τη γεύση, την ποιότητα και την αυθεντικότητα των εδεσμάτων, σε μια εκδήλωση που συνδύασε την τοπική γαστρονομία με τη φιλοξενία και τη γιορτινή διάθεση.

Στην εκδήλωση παρέστη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Το παρών έδωσαν επίσης ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, πρόεδροι επιμελητηρίων, επιχειρηματίες του χώρου, άνθρωποι του τουρισμού, αλλά και πλήθος πολιτών.

Η ημέρα της Πελοποννήσου αποτέλεσε μια δυνατή στιγμή εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας την αξία της τοπικής κουζίνας, την επιστροφή σε παραδοσιακές γεύσεις και την προοπτική των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας, σε έναν συνδυασμό πολιτισμού, παράδοσης και ανάπτυξης.»