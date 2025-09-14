Η Λαϊκή Συσπείρωση για το Τζάνε - Καλαμάκι

Αυτό τονίζει ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου στη συνέχεια της οποίας αναφέρονται τα εξής: «Είχε προηγηθεί τον Μάϊο η έγκριση του 2ου ΑΠΕ, καλύπτοντας ουσιαστικά την έκπτωση που είχε δώσει ο ανάδοχος στο έργο διέλευσης από τον αρχαιολογικό χώρο στο Πεταλίδι.Δόθηκε ένα επιπλέον πανωπροίκι 1,3 εκατ. ευρώ λόγω αναθεώρησης στον «εθνικό» εργολάβο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Κάθε παράταση συνοδεύεται με πανωπροίκια αναθεώρησης, αποζημιώσεων, σταλιών κ.λπ. Έχουν προηγηθεί για το έργο Τζάνε – Καλαμάκι καταβολή 300.000 ευρώ αποζημίωση για μη διάλυση εργολαβίας, καταβολή 2,2 εκατ. ευρώ για ανύπαρκτο επιπλέον μεταφορικό έργο, ενώ εκκρεμούν στα δικαστήρια αγωγές και για άλλα ποσά. Έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις λόγω αναθεώρησης 2,2 εκατ. ευρώ στο άλλο έργο που εκτελεί ο ίδιος εργολάβος στο δρόμο Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, εδώ μάλιστα του έδωσαν και πριμ μισό εκατ. ευρώ για καλή και εμπρόθεσμη (!) εκτέλεση του έργου, και ας μην έχει τελειώσει ακόμα το έργο. Σαν πολλά δεν μαζεύονται σε αυτά τα αμαρτωλά έργα; Είναι ανάγκη η περιφερειακή αρχή να φέρει για συζήτηση στο ΠεΣυΠ αυτά τα έργα και να δώσει εξηγήσεις γιατί όλα αυτά. Εμείς επιμένουμε τα μεγάλα έργα, τα έργα υποδομών να γίνονται από ενιαίο κρατικό φορέα που θα διαθέτει τα υλικά (σίδηρο, μπετόν, αδρανή…) και τα μηχανήματα, θα κατανέμει σχεδιασμένα το πλούσιο και έμπειρο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα σε όλες τις φάσεις του έργου (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία). Μόνο τότε θα έχεις φθηνά και ποιοτικά έργα και υποδομές σε όφελος του λαού».