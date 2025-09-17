“Λαϊκή Συσπείρωση” για πανωπροίκια 2,5 εκ. ευρώ σε εργολάβο

“Μέσα στο κατακαλόκαιρο η κυβέρνηση της ΝΔ με αποφάσεις του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών έδωσε πάνω από 2,5 εκ. ευρώ πανωπροίκια στον «εθνικό» εργολάβο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου «Γ. Πετρής ΑΤΕ”, παρατηρούν, αντιδρώντας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης.

Επισημαίνουν πως “πρόκειται για νέες αποζημιώσεις στα έργα οδοποιίας Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Τζάνε - Καλαμάκι, για αποζημιώσεις για γενικά έξοδα περίπου 1,5 εκ. ευρώ και για σταλίες 1,1 εκ. ευρώ”. Και ζητούν “τα έργα του «εθνικού» εργολάβου στην Πελοπόννησο «Γ. Πετρής ΑΤΕ» και ιδιαίτερα τα έργα «Τζάνε – Καλαμάκι» και «Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι», να έρθουν με αναλυτική εισήγηση των υπηρεσιών στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση της πορείας των έργων, των καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί αναλυτικά και της προοπτικής αυτών των έργων για να ληφθούν αποφάσεις.

Οσον αφορά τα ποσά που πήρε η εταιρεία, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” ενημερώνουν:

Τα ποσά αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός πρωτ. απόφασης υπουργού 115954/7.7.2025: 285.889 ευρώ για αποζημίωση.

Αριθμός πρωτ. απόφασης υπουργού 115988/7.7.2025: 724.175 ευρώ για αποζημίωση και 600.600 ευρώ για σταλίες

Αριθμός πρωτ. απόφασης υπουργού 116009/7.7.2025: 400.734 ευρώ για αποζημίωση και 508.032 ευρώ για σταλίες.

Σύνολο 2.519.430 ευρώ.

Ακόμα, σημειώνουν πως “είχε προηγηθεί καταβολή μισού εκατομμυρίου ευρώ στην εταιρεία ως πρόσθετη αμοιβή (πριμ) για καλή και «εμπρόθεσμη» ολοκλήρωση του έργου Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι. Το πριμ δόθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 227772/28/11/2024 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Βέβαια ο δρόμος Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι ακόμα δεν έχει τελειώσει, ενώ έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024. Πρόκειται για ένα έργο με ποσό σύμβασης 8.679.433 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που μέχρι τώρα με τον 6ο ΑΠΕ, έχει εγκριθεί δαπάνη 19.615.391 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πανωπροίκια των πιο πάνω υπουργικών αποφάσεων. Να σημειώσουμε μόνο ότι τα ποσά τον αναθεωρήσεων που έχουν εγκριθεί ξεπερνούν τα 2,2 εκ. ευρώ”.