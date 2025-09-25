Παναρκαδικό Νοσοκομείο: 4,8 εκ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση

Σημαντικές αποφάσεις για έργα που αφορούν την υγεία, την αντιπλημμυρική θωράκιση, την καθημερινότητα και τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ελήφθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Κεντρικό θέμα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφέρεια, αποτέλεσε η έγκριση της δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, έργο προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις υποδομές του νοσοκομείου και θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. “Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Περιφέρεια στηρίζει εμπράκτως τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μας, μέσα στα οικονομικά μας όρια, με έργα που έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία”, τόνισε ο κ. Λαμπρόπουλος.

Στα έργα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται επίσης η αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών της Αρκαδίας, με παρεμβάσεις σε ρέματα και ποτάμια, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, καθώς και μια σειρά έργων καθαρισμού ρεμάτων και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ο κ. Λαμπρόπουλος ξεκαθάρισε πως η κατεύθυνση της Περιφέρειας είναι να περιορίζονται στο ελάχιστο οι συμπληρωματικές συμβάσεις, τονίζοντας ότι οι παρεκκλίσεις αφορούν αποκλειστικά έργα συντήρησης του οδικού δικτύου, όπου η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η Επιτροπή ασχολήθηκε, επίσης, με ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου, όπως το PARSMO για την κινητικότητα και στάθμευση και το OliveOilMedNet για την προώθηση της αειφορίας και της αυθεντικότητας στον τομέα του ελαιολάδου. “Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, καλύτερη από ποτέ, για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι μόνο για το άμεσο όφελος, αλλά και για την τεχνογνωσία που αποκτά η Περιφέρεια”, υπογράμμισε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ο οποίος πλέον προχωρά με στόχο να σχεδιαστεί και να δημοπρατηθεί έγκαιρα, ώστε να αποφευχθούν τα κενά που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε:

“Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής δείχνουν τον προσανατολισμό μας: έργα που θωρακίζουν την ασφάλεια, στηρίζουν την καθημερινότητα και αναβαθμίζουν κρίσιμες υποδομές, όπως το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Με σχέδιο και συνέπεια, αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους και προχωρούμε σε παρεμβάσεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών της Πελοποννήσου”.