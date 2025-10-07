Συνάντηση Αναστασόπουλου με κτηνοτρόφος και Αγροτικό Σύλλογο Μεσσήνης: Προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των προβάτων

Συνάντηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσήνης και κτηνοτρόφους των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας, για το θέμα της ευλογιάς των προβάτων είχε χθες, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η προϊσταμένη του τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Μαρία Κωταντούλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας «Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την προστασία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την σπουδαιότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των συμπτωμάτων της νόσου, καθώς και την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης του νοσήματος.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας σταθμών απολύμανσης κτηνοτροφικών μεταφορικών μέσων, αλλά και την ανάγκη στελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την διενέργεια ελέγχων, την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων προστασίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι η Περιφέρεια με κάθε τρόπο στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τον κτηνοτροφικό και είναι αρωγός στην προσπάθεια αποτροπής της εξάπλωσης της ευλογιάς. Για το σκοπό αυτό επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κτηνοτροφικών μονάδων για την λήψη προληπτικών μέτρων, ενώ ενημέρωσε ότι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας έχει ήδη προχωρήσει για τη δημιουργία σταθμών απολύμανσης. Ειδικότερα ενημέρωσε ότι θα δημιουργηθούν τρείς σταθμοί στην Περιφέρεια, απολύμανσης μεταφορικών μέσων μεταφοράς ζώων, ζωοτροφών και βυτίων μεταφοράς γάλακτος, εκ των οποίων ο ένας θα δημιουργηθεί στη Μεσσηνία, στο Καλό Νερό. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καθοριστούν σύντομα από την Περιφέρεια, ώστε να διασφαλιστεί η διενέργεια ελέγχων σε κτηνοτροφικά οχήματα σε ενδεδειγμένες θέσεις, με σκοπό να καλυφθεί το σύνολο της περιοχής.

Τέλος συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν από την προϊσταμένη κτηνιατρικής τα κυριότερα μέτρα βιοασφάλειας και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, τα οποία είναι: α) η απαγόρευση παράνομων μετακινήσεων των ζώων, β) η εφαρμογή καραντίνας διάρκειας ενός μήνα για τα νεοεισερχόμενα ζώα, γ) η απαγόρευση εισόδου μεταφορικών μέσων σε κτηνοτροφικές μονάδες, δ) η απολύμανση κτηνοτροφικών οχημάτων, μεταφορικών μέσων και βυτίων γάλακτος στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ε) η περίφραξη κτηνοτροφικών μονάδων και η αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων και στ) η άμεση επικοινωνία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας κρούσματος.

Στην συνάντηση συμμετείχαν από τον Αγροτικό Σύλλογο Μεσσήνης ο πρόεδρος Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Δουρούμης, ο β’ αντιπρόεδρος Παναγιώτης Θλιμμένος και ο ταμίας Χρήστος Σουρίλας».