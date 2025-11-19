Σεμινάριο κατασκευής χειροποίητου κεριού στα Φιλιατρά

Σεμινάριο κατασκευής χειροποίητου κεριού διοργανώνει ο Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών με τη Μπεττυ Κατσούλη Art. Το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 26 του μηνός στις 5.30 το απόγευμα.

Ο Όμιλος δράσεων και πολιτισμού ανοίγει τις πόρτες του σε έναν μαγικό κόσμο αρωμάτων, χρωμάτων, φαντασίας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.

Το σχετικό κάλεσμα αναφέρει «Έλα να ανακαλύψεις την τέχνη της φωτιάς και του φωτός. Θα δουλέψουμε με φυσικά υλικά. Θα παίξουμε με χρώματα. Θα συνδυάσουμε αρώματα που γράφουν ιστορίες. Θα δημιουργήσουμε κεριά που κουβαλούν την προσωπική μας ενέργεια.

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής. οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κρατήσεις τηλ:6942567926 & 6976615816 Κάθε συμμετέχοντας θα φύγει με το δικό του μοναδικό κερί.»