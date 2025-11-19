Επιτυχημένο συνέδριο ανάπτυξης στη Μεγαλόπολη

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στη Μεγαλόπολη το 1ο Ετήσιο Συνέδριο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επιχειρηματικότητας, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης «Μετάβαση Μ.Α.Ε.» στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης».

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Μεγαλόπολης και είχε ως κεντρικό θέμα τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργεί η δίκαιη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία, με έμφαση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καινοτομία. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη στήριξης των τοπικών κοινωνιών ώστε να μην μείνουν πίσω στις μεγάλες αλλαγές του νέου ενεργειακού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δημόσιου τομέα, της επιχειρηματικότητας και τοπικοί αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι αντάλλαξαν προτάσεις και καλές πρακτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη βράβευση της «Μετάβαση Μ.Α.Ε.» με το «JTP Champions of Inclusion Award» για το έργο της στις περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη επικεντρώθηκε στον ρόλο των τοπικών κοινωνιών και των φορέων στη διαμόρφωση της πράσινης μετάβασης, με παρεμβάσεις αιρετών και εκπροσώπων της αγοράς εργασίας.

Η δεύτερη ενότητα ανέδειξε τις νέες δεξιότητες και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Η τρίτη ενότητα αφορούσε το νέο μοντέλο ανάπτυξης και επενδύσεων στις απολιγνιτοποιημένες περιοχές, με παρουσιάσεις για χρηματοδοτικά εργαλεία, διεθνείς πρακτικές upskilling/reskilling και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση γύρω από τις ανάγκες και τις προοπτικές της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική τοπική οικονομία.