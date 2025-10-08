Σύμβαση για υδατοδρόμιο στη Μονεμβασιά

Σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη υδατοπορικών συνδέσεων στη Λακωνία αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου αδειοδότησης Υδατοδρομίου στον Λιμένα Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 31.000 ευρώ.

Στο Κοινοτικό Κατάστημα Νεάπολης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Παναγιώτης Μέντης υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση, παρουσία του δημάρχου Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη, αντιπεριφερειαρχών και αντιδημάρχων.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Με σχέδιο και συνεργασία δημιουργούμε τις υποδομές του αύριο. Τα υδατοδρόμια αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο που θα ενισχύσει τον τουρισμό, θα στηρίξει την τοπική οικονομία και θα κάνει τη Λακωνία πιο προσιτή».

Η υπογραφή έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης σύμβασης για το υδατοδρόμιο Γυθείου, που υπογράφηκε πρόσφατα με την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης Έφη Ρουμπάκου, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη δημιουργία ενός δικτύου υδατοδρομίων.