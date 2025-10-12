Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση για επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία

Η συμμετοχή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και το άνοιγμα νέων αγορών για τα προϊόντα της Πελοποννήσου.

Η επιχειρηματική αποστολή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί από τις 6 έως 11 Ιανουαρίου 2026 και περιλαμβάνει:

• Την κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων

• Την κάλυψη των διανυκτερεύσεων (4 νύχτες)

• Τη διοργάνωση επίσκεψης σε τοπικά σούπερ μάρκετ για την επιτόπια γνωριμία με την αγορά, τον ανταγωνισμό και τις συνήθειες των Ινδών καταναλωτών

• Τη διοργάνωση και κάλυψη ενός δείπνου δικτύωσης με Ινδούς αγοραστές

• Τη διοργάνωση Β2Β συναντήσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των συμμετεχόντων στη διεθνή έκθεση Indus Food

• Τη δυνατότητα τοποθέτησης προϊόντων σε ειδικό info–kiosk της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα δημιουργηθεί για την καλύτερη προβολή των προϊόντων κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής

• Την κάλυψη όλων των απαραίτητων μετακινήσεων, καθώς και αυτών από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως

• Το κόστος της ετήσιας συνδρομής στο Ελληνο–Ινδικό Επιμελητήριο

• Τη μεταφορά των προϊόντων στην Ινδία

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 3.000 € και αφορά οκτώ (8) επιχειρήσεις, με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Προθεσμία συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα έως την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες • Τηλ.: 27313 63250, 27213 61523, 27213 61539

• Email: m.kokkonou@lakonia.gr | mkokkonou@visitpeloponnese.com