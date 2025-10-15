Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση τουρισμού στη Στοκχόλμη

Η Travel News Market αποτελεί τη σημαντικότερη B2B έκθεση της Σουηδίας για τον τουρισμό, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, tour operators, travel agents και MICE experts από όλη τη Σκανδιναβία.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει στο περίπτερο του ΕΟΤ, ενώ οι partners που θα συμμετέχουν θα διαθέτουν ανεξάρτητο, αυτόνομο booth με το δικό τους branding.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει:

Booth με δικό σας branding (η εταιρεία που διαχειρίζεται τα booths θα ενημερώσει για τις ακριβείς διαστάσεις και τις προδιαγραφές των μακετών).

Τραπέζι με καρέκλες για πραγματοποίηση προκαθορισμένων συναντήσεων B2B. Πρόσβαση στην επίσημη πλατφόρμα των Buyers, για αποστολή προσκλήσεων και προγραμματισμό B2B συναντήσεων με επαγγελματίες της αγοράς.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, δήμοι και τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων booths, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτει το 50% του κόστους συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσό – 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ — θα καταβληθεί απευθείας στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα ελληνικά booths της έκθεσης.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει booth με πλήρη εξοπλισμό, εταιρικό branding, τραπέζι συναντήσεων και πρόσβαση στην πλατφόρμα των buyers.

Μετά την καταγραφή των συμμετοχών, η Περιφέρεια θα αποστείλει στους ενδιαφερόμενους περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του περιπτέρου, το αναλυτικό πρόγραμμα της έκθεσης και τις διαδικασίες προγραμματισμού B2B συναντήσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε «Η συμμετοχή μας στην Travel News Market 2025 αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στην Σκανδιναβική αγορά, μία αγορά υψηλού εισοδήματος, με ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, ποιότητα και βιώσιμο τουρισμό.

Σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας, δημιουργούν ουσιαστικές ευκαιρίες συνεργασίας και αναδεικνύουν τη μοναδική ταυτότητα της Πελοποννήσου ως προορισμού τεσσάρων εποχών».