Παράταξη Μάκαρη για κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων σε Κορώνη, Νεάπολη και Αστρος

Αναλυτικά η γραπτή δήλωση του κ. Μάκαρη « Ανάστατες είναι οι τοπικές κοινωνίες στη Νεάπολη Βοιών Λακωνίας, την Κορώνη Μεσσηνίας και το Άστρος Κυνουρίας Αρκαδίας και, μετά τις πληροφορίες για επικείμενο κλείσιμο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στις περιοχές αυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε σχέδιο συγχωνεύσεων, με το κατάστημα της Νεάπολης να συγχωνεύεται με των Μολάων, της Κορώνης με της Πύλου, και του Άστρους με της Τρίπολης, Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο νέο κύμα συρρίκνωσης του δικτύου της ΕΤΕ, τη στιγμή που ο οργανισμός εμφανίζει υψηλά κέρδη. Οι κάτοικοι, ιδίως ηλικιωμένοι, αγρότες και μικροεπαγγελματίες, κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, ενώ οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Ο Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος”, δηλώνει κάθετα αντίθετος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι «το κλείσιμο των καταστημάτων θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τις ήδη δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες της Πελοποννήσου». Ευελπιστούμε ότι τα σχέδια αυτά δεν θα υλοποιηθούν από την Εθνική Τράπεζα, γιατί θα προξενήσουν μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες.

Η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου όπως και οι βουλευτές των αντίστοιχων νομών οφείλουν να πάρει ξεκάθαρη θέση, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση της ΕΤΕ και αναστολή των συγχωνεύσεων. Η παράταξή μας “Πρώτα η Πελοπόννησος” θα ενημερώσει επισήμως το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και θα καταθέσει ψήφισμα κατά της συρρίκνωσης του τραπεζικού δικτύου και υπέρ της διατήρησης των τραπεζικών καταστημάτων σε Νεάπολη, Κορώνη και Άστρος.»