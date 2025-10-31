Νέα έργα αφαλάτωσης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα

Ειδικότερα, εγκρίθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου χρηματοδότηση ύψους 694.400 ευρώ για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φορητής προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, ελάχιστης δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, για την υδροδότηση της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Το νέο έργο έρχεται ως συνέχεια της πρώτης μονάδας αφαλάτωσης που εγκαταστάθηκε στη θέση «Μέσα Ντολός» της Κοινότητας Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 496.000 ευρώ, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση 806.000 ευρώ για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο Πόρτο Χέλι, δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της περιοχής από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η έγκριση χρηματοδότησης για δύο νέες μονάδες αφαλάτωσης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να διασφαλίσουμε επάρκεια, ποιότητα και βιωσιμότητα στους υδάτινους πόρους της Πελοποννήσου. Πρόκειται για έργα που λύνουν προβλήματα δεκαετιών, προσφέροντας πραγματική ασφάλεια ύδρευσης στους κατοίκους και στους επισκέπτες, ειδικά σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα». Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για τη συνεργασία, καθώς και τους δήμους Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας, υπογραμμίζοντας ότι «η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά με σταθερά βήματα σε έναν συνολικό σχεδιασμό για το νερό — από τα μεγάλα φράγματα και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, μέχρι τις έξυπνες λύσεις αφαλάτωσης και εξοικονόμησης». Ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο οποίος είχε αναδείξει και υποστηρίξει ενεργά την ανάγκη υλοποίησης του έργου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Η έγκριση της χρηματοδότησης για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης στη Δυτική Μάνη είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που δίνει άμεση λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την υλοποίηση όσων είπαμε στη συνάντησή μας στο υπουργείο τον περασμένο Μάιο, μαζί με τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημήτρη Χρηστέα, όπου είχαμε συζητήσει αναλυτικά για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που καθυστερούσαν το έργο αντικατάστασης των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από τις πηγές του Βυρού έως τον Πύργο, καθώς και για τη διερεύνηση λύσεων για την ενίσχυση της υδροδότησης μέσω νέων μονάδων αφαλάτωσης. Η σαφής δέσμευση που είχε δοθεί τότε για την προώθηση της χρηματοδότησης, τηρείται σήμερα στο ακέραιο. Με αυτή την εξέλιξη η Δυτική Μάνη κάνει πλέον ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιοτικής αναβάθμισης των υποδομών της”».