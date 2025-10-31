Το Κίνημα Δημοκρατίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην Πελοπόννησο

Με ανακοίνωσή της η Π.Γ. Πελοποννήσου του Κινήματος Δημοκρατίας “εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο σχέδιο συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ και της Εθνικής Τράπεζας, που αποδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας” και αναφέρει: “Το σχεδιαζόμενο κλείσιμο λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αφορά: Μεσσηνία: Θουρία, Πεταλίδι, Κορώνη, Μελιγαλά. Αρκαδία: Δημητσάνα, Άστρος, Λεβίδι. Κορινθία: Κιάτο, Λουτράκι, Βραχάτι. Αργολίδα: Αρχαία Επίδαυρος, Λυγουριό. Λακωνία: ταχυδρομεία Σκάλας Αρεόπολης και Μονεμβασίας.

Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες για κλείσιμο/συγχώνευση υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στο Άστρος Αρκαδίας, την Κορώνη Μεσσηνίας και τη Νεάπολη Λακωνίας”.

Η Π.Γ. του Κινήματος Δημοκρατίας εκτιμά ότι “οι ενέργειες αυτές: Περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες και τραπεζικές υπηρεσίες, ενισχύουν την απομόνωση και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, υπονομεύουν την κοινωνική και χωρική συνοχή και αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των πολιτών με στενά οικονομικά κριτήρια”.

Και συνεχίζοντας: “1. Απορρίπτει κατηγορηματικά το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ και τραπεζών στην Πελοπόννησο. 2. Ζητά την άμεση αναστολή και αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών από τις διοικήσεις των οργανισμών, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία. 3. Εκφράζει τη στήριξή της στους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες που διεκδικούν τη διατήρηση των υπηρεσιών τους”.

Καταλήγοντας, αναφέρει πως “δεν πρέπει να μειωθούν σε καμία περίπτωση θέσεις εργαζομένων σε τραπεζικά ιδρύματα ως είθισται αντικαθιστομενοι από αυτόματα μηχανήματα συναλλαγών που αποτελεί πάγια τακτική για μείωση εργαζομένων. Η διατήρηση των ΕΛΤΑ και των τραπεζικών καταστημάτων αποτελεί ζήτημα ισότητας, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Η Πελοπόννησος χρειάζεται ενίσχυση της παρουσίας υπηρεσιών και όχι περαιτέρω αποδυνάμωση”.