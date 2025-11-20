Νέο κύκλος προσκλήσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Καλαμάτας: 11 εκ. ευρώ για τρία έργα ενεργειακής αναβάθμισης

Η υπογραφή τριών έργων ενεργειακής αναβάθμισης που εντάσσονται στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2021–2027, πραγματοποιήθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη.

Την ένταξη των έργων υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, παρουσία του δημάρχου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας Θανάση Βασιλόπουλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 11 περίπου εκ. ευρώ.

Τα έργα αφορούν: Την ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση του κινηματογράφου “Ηλέκτρα”, την ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Μεσσηνίας και του Ζουμπούλειου Μεγάρου.

Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για παρεμβάσεις που αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τον αστικό ιστό της Καλαμάτας, τόσο λειτουργικά όσο και πολιτισμικά.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ. Πτωχός υπογράμμισε τη σημασία της έναρξης του νέου κύκλου προσκλήσεων της ΒΑΑ Καλαμάτας, τονίζοντας την άριστη συνεργασία με τον Δήμο: “Ο βασικός στόχος είναι η εκκίνηση ενός νέου κύκλου έργων για τη ΒΑΑ Καλαμάτας, ενός πολύ σπουδαίου εγχειρήματος που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2021-2027. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Καλαμάτας και τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο ήταν εξαιρετική και αυτό θα αποτυπωθεί και στο αποτέλεσμα. Τα τρία έργα που υπογράφουμε σήμερα, θα συμβάλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βιοκλιματική αναβάθμιση και στην επανάχρηση ιστορικών κτηρίων της πόλης”.

Ο κ. Πτωχός υπενθύμισε, επίσης, τη συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης και στη ΒΑΑ Τύλου–Ταϋγέτου, όπου σύντομα θα ξεκινήσει νέος κύκλος προσκλήσεων, αναφέροντας: “Για ακόμα μία φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο Θανάση για τη συνεργασία. Να θυμίσω ότι έχουμε μία ακόμη ΟΧΕ μαζί, σε συνεργασία και με τον Δήμο Σπάρτης. Αναφέρομαι στην ΟΧΕ Τύλου – Ταϋγέτου, όπου και εκεί, από κοινού με τον Δήμο Σπάρτης, θα ξεκινήσουμε τον νέο κύκλο προσκλήσεων, προκειμένου να εντάξουμε και να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις”.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την ενεργοποίηση έργων άνω των 11 εκ. ευρώ ως “μια ακόμα πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη” και υπογράμμισε την άριστη συνεργασία που υπάρχει με τον περιφερειάρχη. Σε δηλώσεις του ο κ. Βασιλόπουλος παρατήρησε: “Η ενεργοποίηση έργων του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού – όπως είπε και ο περιφερειάρχης – άνω των 11 εκ. ευρώ, αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολύ σημαντική στιγμή για την Καλαμάτα. Είναι ένα σχέδιο, μια δυναμική που δίνει τη δυνατότητα στην πόλη μας να προχωρήσει ακόμη περισσότερα βήματα, να καταστεί μια πόλη περισσότερο σύγχρονη, λειτουργική, αλλά και πιο ανθρώπινη. Άλλωστε, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά μια ολιστική στρατηγική, η οποία μέσα από ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα σενάρια, μέσα από έργα και δράσεις, μας επιτρέπει να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την ταυτότητα της πόλης, να στηρίξουμε το πολιτιστικό και ιστορικό μας προϊόν, να επενδύσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουμε μια πράσινη, ανθεκτική και ψηφιακά σύγχρονη κοινωνία για όλους.

Όνειρό μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη που θα προστατεύει το περιβάλλον, θα επενδύει στις νέες τεχνολογίες και θα σχεδιάζει πάντα έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες”.

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε “τον φίλο περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει πάνω σε διάφορα έργα – έργα με ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα” και πρόσθεσε: “Και αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. Στηρίζουμε το έργο του περιφερειάρχη. Έχω πει και άλλη φορά ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε σε αυτή τη θέση και είμαστε βέβαιοι ότι θα τρέξουμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, αλλά κυρίως τα στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κύριε περιφερειάρχα, διότι πράγματι είναι δίπλα μας και μας καθοδηγούν με τον τρόπο που πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μας επιτυχία”.

Ο κ. Πτωχός ολοκλήρωσε τον κύκλο δηλώσεων, τονίζοντας τη σημασία των συνεργειών: “Η συνεργασία μας με τον Δήμο Καλαμάτας, όπως και με τους υπόλοιπους δήμους της Περιφέρειας, στηρίζεται στη συμπληρωματικότητα και στη δημιουργία ισχυρών συνεργειών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε το συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωμα και επιταχύνουμε την υλοποίηση κρίσιμων έργων. Ευχαριστώ τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας και του Δήμου για την ουσιαστική συνεργασία, που μας επιτρέπει να κάνουμε σήμερα αυτό το σημαντικό βήμα προς τα εμπρός”.