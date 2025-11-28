«Πελοπόννησος – Αφετηρία Ζωής»: “Πλήρη αποτυχία της δακοκτονίας στη Λακωνία”

Την πλήρη αποτυχία του προγράμματος δακοκτονίας στη Λακωνία για το 2025 αναδεικνύει ο περιφερειακός συνδυασμός «Πελοπόννησος – Αφετηρία Ζωής», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εκπροσώπου του στην ΠΕ Λακωνίας Ελένης Κιούση.

Όπως σημειώνει η παράταξη, οι καταγγελίες παραγωγών από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Πακίων – Ελιάς και Μολάων είχαν κατατεθεί ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας καθυστερήσεις, ελλιπείς ψεκασμούς, δυσλειτουργικά GPS, ανεπαρκή βυτία και εκτεταμένες αψέκαστες περιοχές. Αντίστοιχες αναφορές έγιναν και από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μολάων – Πακίων, καθώς και από το Τοπικό Συμβούλιο Πακίων και Ελιάς για τον δεύτερο ψεκασμό.

Η παράταξη κάνει λόγο για «θεσμικό και επιχειρησιακό ναυάγιο» στο πρόγραμμα, με τον περιφερειακό σύμβουλο Αρκαδίας Γιάννη Νικολάου να επισημαίνει ότι η καταστροφή της παραγωγής είναι πλέον βέβαιη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιορίστηκαν σε τυπικές οχλήσεις προς τον εργολάβο, χωρίς ουσιαστικές αυτοψίες και χωρίς ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η παράταξη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση, η οποία –όπως αναφέρει– αφήνει τον πρωτογενή τομέα στο έλεος του δάκου και του κόστους παραγωγής, αλλά και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που υπέγραψε τριετείς συμβάσεις χωρίς να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο του έργου.

Οι παραγωγοί, ήδη επιβαρυμένοι από υψηλές τιμές σε λιπάσματα, φάρμακα και ενέργεια, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους τη δακοκτονία. «Το λάδι φέτος δεν θα το πληρώνουμε 10 ευρώ, αλλά 15», προειδοποιεί ο Γιάννης Νικολάου.

Ο συνδυασμός ζητά άμεση ενημέρωση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, έλεγχο των GPS, αυτοψίες στις καταγγελλόμενες περιοχές και ενεργοποίηση διαδικασιών αποζημίωσης των παραγωγών. «Η Πελοπόννησος αξίζει σοβαρή πολιτική ηγεσία και πραγματική αγροτική προστασία», καταλήγει η ανακοίνωση.