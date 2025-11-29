Καταγραφή ζημιών στη Φοινικούντα μετά τον ανεμοστρόβιλο

Ζημιές σε επιχειρήσεις στη Φοινικούντα από τον ανεμοστρόβιλο της Τετάρτης καταγράφουν οι υπηρεσίες της ΠΕ Μεσσηνίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο που εκδηλώθηκε στις 27 Νοεμβρίου στην κοινότητα Φοινικούντας του Δήμου Πύλου–Νέστορος.

Όπως επισημαίνεται, οι ζημιές αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και χρειάζεται η επίσημη καταγραφή τους, ώστε να προχωρήσουν η οριοθέτηση της περιοχής και οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Περιφέρεια καλεί τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μεσσηνίας για την υποβολή αίτησης καταγραφής των ζημιών από την αρμόδια επιτροπή.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 27213 61424–6, email: politikiprostasia@pe-messinias.gr.