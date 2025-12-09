Συνάντηση Πτωχού με αγρότες και κτηνοτρόφους

Τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με εκπροσώπους συλλόγων κτηνοτρόφων και αγροτών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης.

Οι παραγωγοί παρουσίασαν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναφερόμενοι στις καθημερινές προκλήσεις που πιέζουν τον πρωτογενή τομέα. Η συζήτηση έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, με στόχο την καταγραφή των αναγκών και την αναζήτηση ρεαλιστικών δρόμων επίλυσής τους.

Από την πλευρά της Περιφέρειας επισημάνθηκε ότι ζητήματα τέτοιου μεγέθους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποκλεισμούς δρόμων ή εντάσεις, αλλά μέσα από διάλογο, τεκμηριωμένες προτάσεις και θεσμικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Η Περιφέρεια θα συμβάλει στη διασύνδεση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου με το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να τεθούν αναλυτικά τα αιτήματα και να προχωρήσει η συζήτηση για ουσιαστικές λύσεις.»