Ευχές, μελωδίες και γιορτινή ατμόσφαιρα για το νέο έτος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με χαμόγελα, μελωδίες και την προσδοκία μιας νέας αρχής, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υποδέχθηκε, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μουσικές ομάδες, χορευτικούς συλλόγους και παιδιά όλων των ηλικιών που πέρασαν διαδοχικά από το κτίριο της Περιφέρειας, γεμίζοντας τον χώρο με αισιοδοξία και εορταστικό παλμό.

Την εορταστική εικόνα της ημέρας συμπλήρωσαν η Στρατιωτική Μουσική της Διοίκησης Κέντρων – 4η Μεραρχία Πεζικού «Πελοπόννησος» και η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης, δημιουργώντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Παρόντες ήταν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Σκαντζός και ο εκτελεστικός γραμματέας Γιώργος Σπίνος, μαζί με στελέχη, υπηρεσιακούς παράγοντες και εργαζόμενους της Περιφέρειας. Όλοι μαζί αντάλλαξαν ευχές σε μια ημέρα που συνδύασε τον εορταστικό παλμό των τελευταίων ωρών του χρόνου με τη διάθεση για συνεργασία και συνέχιση του έργου.