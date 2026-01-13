Συνεδρίασε το Συντονιστικό της Περιφέρειας ενόψει της κακοκαιρίας

Τη σύσκεψη άνοιξε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός και επεσήμανε την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας, στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και άμεσων παρεμβάσεων όπου απαιτηθεί, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και τη διατήρηση της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο περιφερειακός συντονιστής Λάμπρος Τζούμης. Παρουσίασε την εικόνα που επικρατεί στις περιοχές της Πελοποννήσου, το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των μηχανισμών και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικούς και επαρχιακούς οδικούς άξονες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Στρατιωτικής Διοίκησης, των δήμων, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και εθελοντικές οργανώσεις.