Η παράταξη Μάκαρη για τις απολύσεις από το Δήμο Καλαμάτας

Θέμα για τις απολύσεις 32 εργαζομένων από τον Δήμο Καλαμάτας θέτει η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», με επικεφαλής τον Μανώλη Μάκαρη, κάνοντας λόγο για απόφαση με σοβαρές κοινωνικές και λειτουργικές συνέπειες.

Σύμφωνα με την παρέμβαση της παράταξης, οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης με διαδικασίες ΑΣΕΠ και κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Όπως επισημαίνεται, υπήρξε πρωτόδικη δικαστική απόφαση που αναγνώριζε σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρέωνε τον Δήμο να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους.

Η δημοτική αρχή, ωστόσο, άσκησε έφεση, η οποία ανέτρεψε την πρωτόδικη κρίση, οδηγώντας στην απομάκρυνση των εργαζομένων. Η παράταξη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για προσωπικό που στελέχωνε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η Πολεοδομία, σε έναν ήδη υποστελεχωμένο Δήμο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κοινωνικό αποτύπωμα της απόφασης, καθώς, μεταξύ των απολυμένων, περιλαμβάνονται εργαζόμενοι με αναπηρία και γονείς μονογονεϊκών οικογενειών. Κατά την παράταξη, το ζήτημα ξεπερνά το στενό νομικό πλαίσιο και αφορά ευθέως πολιτικές επιλογές.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται παραδείγματα άλλων Δήμων, όπως της Καισαριανής και του Κορδελιού-Ευόσμου, όπου, όπως σημειώνεται, υπήρξε αποδοχή πρωτόδικων ή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, με μετατροπή συμβάσεων και διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η «Πρώτα η Πελοπόννησος» καλεί τη δημοτική αρχή Καλαμάτας να εξετάσει άμεσα εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση των υπηρεσιών και να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή.