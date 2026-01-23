Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Θετική στάση για νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια, με ουσιαστικές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις εφαρμογής, τοποθετήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατά τη συζήτηση του σχεδίου του Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία και με πρόταση της περιφερειακής αρχής, αναγνώρισε ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ενιαίου, συστηματοποιημένου και συγκροτημένου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα των ΟΤΑ και μια αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, της διοικητικής σαφήνειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των Περιφερειών και των Δήμων.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η επιτυχία του νέου Κώδικα δεν θα κριθεί μόνο σε επίπεδο νομοθετικής σύλληψης, αλλά κυρίως στη λειτουργικότητα και την εφαρμοσιμότητά του στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης επιμέρους διατάξεων, ώστε να αποφεύγονται ερμηνευτικές ασάφειες, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεις που ενδέχεται να επιβαρύνουν τη διοικητική λειτουργία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις οργανωτικές ρυθμίσεις του Κώδικα, με το Περιφερειακό Συμβούλιο να επισημαίνει ότι η σύσταση νέων δομών, θέσεων ευθύνης ή κοινών υπηρεσιών οφείλει να γίνεται με σαφή κριτήρια λειτουργικότητας, επαρκούς στελέχωσης και εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, χωρίς την προσθήκη νέων γραφειοκρατικών βαρών.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων, τονίστηκε ότι σε κρίσιμους τομείς αναπτυξιακής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής ο ρόλος της Περιφέρειας δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια απλή, μη δεσμευτική γνωμοδότηση. Αντιθέτως, απαιτείται ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με σαφή κατανομή ρόλων μεταξύ Κεντρικού Κράτους, Περιφερειών και Δήμων.

Αναφορά έγινε και στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, όπου επισημάνθηκε ότι οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στις Περιφέρειες πρέπει να συνοδεύονται από σαφή οριοθέτηση ευθυνών, επαρκή στελέχωση και διασφαλισμένους οικονομικούς πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και η έγκαιρη προστασία των πολιτών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τοποθετήθηκε θετικά και ως προς τη μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων προς τις Περιφέρειες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή πρέπει να συνοδεύεται από οργανωμένη μεταφορά προσωπικού, επαρκή χρηματοδότηση και διοικητική υποστήριξη, ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική άσκησή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών, με σταθερούς και προβλέψιμους πόρους που να επιτρέπουν ουσιαστικό προγραμματισμό και αποτελεσματική διοίκηση. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι οι μηχανισμοί ελέγχου νομιμότητας πρέπει να είναι αναλογικοί και λειτουργικοί, ώστε να μην παρεμποδίζεται η έγκαιρη υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων περιφερειακής ανάπτυξης.

Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία της σταδιακής εφαρμογής του νέου Κώδικα και της συνέχισης του θεσμικού διαλόγου με το υπουργείο Εσωτερικών και τους αυτοδιοικητικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση και προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις πραγματικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.