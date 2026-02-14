Σημαντικές ζημιές σε δρόμους της Μεσσηνίας - Επιτροπές ελέγχου ξεκίνησαν την καταγραφή

Σημαντικές ζημιές σε επαρχιακούς δρόμους της Μεσσηνίας, στον Πάμισο, τη Μαυροζούμενα, τη Νέδα και τον Αμφύτα (υπερχείλισαν ή είναι στα όρια τους) έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, ενώ έκλεισε η κυκλοφορία στα Πλατάνια της Τριφυλίας, λίγα μέτρα πριν τη γέφυρα της Νέδας που οδηγεί στη Φιγαλεία, λόγω μεγάλης κατολίσθησης.

Σε ανακοίνωση του το Γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου ενημερώνει αναλυτικά:

“Συνέχεια των βροχοπτώσεων που εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα, αρκετές δημοτικές κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Δυτικής Μάνης, έχουν κηρυχθεί με αποφάσεις του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν για λόγους αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εξελίχθηκαν το τελευταίο διάστημα μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων. Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίστηκαν αφορούν πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από θυελλώδεις ανέμους.

Η ΠΕ Μεσσηνίας συγκρότησε τις επιτροπές ελέγχου και εκτίμησης των ζημιών για κάθε Δήμο και έχουν ήδη ξεκινήσει οι αυτοψίες στις περιοχές που διαπιστώθηκαν ζημιές. Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί πλήρης φάκελος με καταγραφή των ζημιών και εκτίμησης του κόστους αποκατάστασης, στις υποδομές που έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Οι υποδομές αυτές αφορούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα τεχνικά έργα, κυρίως γέφυρες, του παραπάνω οδικού δικτύου και ρέματα. Το κόστος που θα εκτιμηθεί για την αποκατάσταση των απαραίτητων παρεμβάσεων, θα διεκδικηθεί για χρηματοδότηση, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων από την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου. Ενδεικτικές υποδομές που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές είναι σε θέσεις της 8ης επαρχιακής Αβραμιού – Κεφαλόβρυσο – Ραφτόπουλο - Μουριατάδα – Βρύσες – Κυπαρισσία, στην 22η επαρχιακή Παλαιόκαστρο – Σελλάς, στην 29η επαρχιακή Σιδηρόκαστρο – Πλατάνια – όρια Νομού, στην οδό Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι – Αγία Θεοδώρα κ.α., ενώ όσον αφορά τα ρέματα ζημιές έχουν παρατηρηθεί στον Αμφύτα, Πάμισο, Μαυροζούμενα, Νέδα και αλλού.

Χαρακτηριστική αναφορά γίνεται και για την 29η επαρχιακή οδό, όπου έχει κλείσει η κυκλοφορία με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Μεσσηνίας, στην ΤΚ Πλατανίων, λίγα μέτρα πριν τη γέφυρα της Νέδας που οδηγεί στη Φιγαλεία. Η απόφαση λήφθηκε λόγω μεγάλης κατολίσθησης, η οποία έχει κλείσει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας με βράχους και φερτά υλικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο συγκεκριμένο σημείο το πρανές του δρόμου είναι σχεδόν κατακόρυφο και υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. H κυκλοφορία θα διεξάγεται πλέον έως την αποκατάσταση, μέσω Πετραλώνων – Λέπρεου και Θολού.

Για τη συγκεκριμένη κατολίσθηση θα προωθηθεί ο καθαρισμός από φερτά υλικά του οδικού άξονα με τα μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας, ενώ θα αποφασιστεί ο χρόνος και ο τρόπος της παρέμβασης για την λύση του προβλήματος με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και φυσικά για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, με στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων τις τελευταίες ημέρες ήταν παρόν σε περιοχές που δημιουργήθηκαν προβλήματα, λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων, δίνοντας κατευθύνσεις και συντονίζοντας τις εργασίες αποκατάστασης.

Σήμερα (χθες) Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε τον Πάμισο στις κοινότητες Άμμου και Πλατύ με στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, στη συνέχεια την περιοχή των κοινοτήτων Ηλέκτρας, Μάνδρας και Αγριλόβουνου, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αμφύτα, ενώ επίσης επισκέφθηκε τις θέσεις κατολισθητικών φαινομένων στον άξονα Διαβολίτσι – Δεσύλλα- Καρνάσι – Δασοχώρι. Στην περιοχή αυτή βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης των υλικών σε συνεργασία της ΠΕ Μεσσηνίας με το Δήμο Οιχαλίας. Σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις συνεχιζόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις και η αντιμετώπιση στο σύνολο όλων των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν”.