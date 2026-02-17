Πτωχός από Λακωνία: «Βασικής προτεραιότητα μας η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στον χαιρετισμό του επέσημανε ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής. «Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στην καρδιά του προγράμματός μας. Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι να δημιουργεί το υπόβαθρο, να αφαιρεί εμπόδια και να δίνει τα εργαλεία, ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να αναπτύσσονται, να καινοτομούν και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε.

Αναφέρθηκε στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και στις δυνατότητες οργανωμένης ανάπτυξης και επενδυτικών πρωτοβουλιών, καθώς και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες που, όπως σημείωσε, μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις διαδικασίες.

Ειδική μνεία έκανε στη δημιουργία πέντε Επιχειρηματικών Κέντρων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στις δράσεις του Κόμβου Βιοοικονομίας με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων, με στόχο τη σύνδεση παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας. Ανακοίνωσε επίσης νέο πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

«Η καρδιά της επιχειρηματικότητας είστε εσείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε και να δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε η Πελοπόννησος να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Γιάννης Παναρίτης αναφέρθηκε στη δυναμική και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής και στον ρόλο τους στην τοπική οικονομία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας, παρουσία του μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου, των υφυπουργών Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Δαβάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού, των βουλευτών Λακωνίας Νεοκλή Κρητικού και Νάγιας Γρηγοράκου, του αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας Θεόδωρου Βερούτη, του περιφερειακού συμβούλου Παναγιώτη Τζινάκου, του δημάρχου Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλου, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, προέδρων Επιμελητηρίων και επιχειρηματιών.