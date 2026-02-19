Αίτημα κήρυξης της Μεσσηνίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την κήρυξη του νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ζητεί η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, με έγγραφο που ετοιμάζεται να προωθήσει προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης έχουν προκαλέσει οι συνεχείς κακοκαιρίες την τελευταία χρονική περίοδο. Ο Δήμος περιμένει μια ακόμα απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις κοινότητες και μέχρι τώρα έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για αποκαταστάσεις.

Στη Μεσσηνία κλειστός είναι ο παλιός εθνικός δρόμος Καλαμάτα – Σπάρτη και ο δρόμος Πλατάνια – Φιγαλεία, που συνδέει στην ορεινή Τριφυλία το νομό με την Ηλεία.

Αυτά σημείωσαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ενημερώνοντας χθες στο Δημαρχείο και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.

Αναλυτικά, απαντώντας σε ερώτηση ο δήμαρχος ανέφερε ότι “οι ζημιές σε μας δεν ήταν πολύ σοβαρές, αλλά ήταν εκτεταμένες και αφορούν περισσότερο κατολισθήσεις πρανών, όπου είχαμε πολλά προβλήματα και στο επαρχιακό και στο δημοτικό και στο αγροτικό δίκτυο”.

Ο κ. Αθανασόπουλος παρατήρησε πως “συνεισφέραμε και με τη συνδρομή της Περιφέρειας και αποκαταστήσαμε άμεσα, μιας και είχαμε συνεργεία σε 24ωρη βάρδια και μπόρεσαν και άμεσα έδωσαν λύσεις σε ότι αφορά τη διάνοιξη των οδών, ειδικά των δημοτικών. Εχουμε κάνει τις διαδικασίες για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην πρώτη από τις ζημιές 5 και 6 Φεβρουαρίου είχαμε 5 τοπικές κοινότητες, 7 τοπικές κοινότητες είχαμε στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου και άλλη μία κήρυξη κάναμε σήμερα για 3 τοπικές κοινότητες, όπου εκεί έχουν συγκεντρωθεί τα περισσότερα προβλήματα. Εχει γίνει η απαραίτητη διαδικασία, έχει γίνει η καταγραφή των ζημιών από τις υπηρεσίες. Τα συγκεντρώνουμε, ώστε να υποβληθούν και τα τρία αιτήματα. Για την πρώτη είχαμε ζητήσει 580.000 ευρώ και μας εγκρίθηκαν 500.000, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ζημιές από την πρώτη κακοκαιρία του Δεκεμβρίου. Ηδη είμαστε σε διαδικασία με γρήγορο ρυθμό για να πετύχουμε και χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσουμε και τις δύο τελευταίες περιπτώσεις”.

Από την πλευρά του ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε ότι “έχουμε συνεργασία και με τον Δήμο Μεσσήνης και με όλους τους δήμους της Μεσσηνίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Και όσον αφορά τις αποκαταστάσεις τις πιο μόνιμες ολοκληρώνεται η διαδικασία σήμερα και προωθείται έγγραφο προς την Πολιτική Προστασία για την κήρυξη του νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, το οποίο θα έχει και τα ποσά που θα διεκδικήσουμε για να αποκατασταθούν οι ζημιές σε επαρχιακό κι εθνικό οδικό δίκτυο, σε καθαρισμούς ρεμάτων ή σε ρέματα που έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα. Και χρειάζεται μια αναβάθμιση τεχνική υποστήριξη, θα είναι μέσα σε αυτές τις εκθέσεις για να έχουμε και βελτιωμένη εικόνα στην πορεία για ανάλογα φαινόμενα”.

Απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου ο αντιπεριφερειάρχης παρατήρησε ότι εκτός από τον εθνικό δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη, “έχουμε διακοπή και στον δρόμο Πλατάνια – Φιγαλεία. Εκεί έχουν φράξει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το κακό είναι ότι το πρανές είναι κατακόρυφο σχεδόν και οι πέτρες και τα χώματα έχουν πέσει από ύψος περίπου 50 μέτρων και είναι δύσκολο να προσεγγίσει μηχάνημα, γιατί είναι επικίνδυνο και θα περιμένουμε λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και μετά να κάνουμε παρέμβαση”.

Γ.Σ.