Λαϊκή Συσπέιρωση Πελοποννήσου: Φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τις καταστροφές στην Αλαγονία

Την ένταξη ως κατεπείγοντος θέματος στη σημερινή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου των σοβαρών καταστροφών στην Αλαγονία ζητεί με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την Παράταξη, οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στην Αλαγονία και γενικότερα στα χωριά του Ταϋγέτου. Λαμβάνονται υπόψη το υπόμνημα των προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, κατοίκων και φορέων, η ομόφωνη υιοθέτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, καθώς και σχετική επιστολή του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ζητείται το θέμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως πρώτο.

Στο υπόμνημα γίνεται λόγος για κατολισθήσεις, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, διακοπές κυκλοφορίας, ζημιές σε αγροτικούς δρόμους και αποκλεισμό οικισμών. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα συνδέονται με τη χρόνια έλλειψη ολοκληρωμένης διευθέτησης ομβρίων υδάτων, τη μη συστηματική συντήρηση του οδικού δικτύου και την απουσία αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, ενώ γίνεται αναφορά και σε παλαιότερα πορίσματα του ΙΓΜΕ – σήμερα ΕΑΓΜΕ – για την ανάγκη τεχνικών παρεμβάσεων και ορθής διοχέτευσης των υδάτων.

Μεταξύ άλλων ζητούνται οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης, συνολική τεχνική παρέμβαση στο οδικό δίκτυο, μελέτη νέας χάραξης προς τα Διπόταμα, ολοκληρωμένα έργα θωράκισης, αποζημιώσεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις, απαλλαγές από δημοτικά τέλη και επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το υπόμνημα συνυπογράφουν:

Μιχαήλ Αντωνόπουλος, πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Λαδά, Γιάννης Αργύρης, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καρβελίου, Άρης Βαρελάς, πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας, Παναγιώτης Βασιλάκης, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίας, Παναγιώτης Διονυσόπουλος, πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας, Γιώργος Καζάκος, πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αλαγονίας, Γιάννης Κάστανος, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας, Ηλίας Λάζαρος, πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Πηγών, Δημήτρης Μαραβάς, πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Καρβελίου, Αθηνά Μασουρίδου, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Λαδά, Παναγιώτης Μπατσικούρας, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Νέδουσας, Γιάνγκος Παπαδέας, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πηγών, Μιχάλης Βαρελάς, ταβέρνα «Στου Μιχάλη», Κωνσταντίνος Βασιλάκης, κτηνοτρόφος, Βασίλης Βεργινάδης, κτηνοτρόφος, Γεώργιος Ζαχαράκης, κτηνοτρόφος, Βάσω Θεοδωρακάκη, κρεοπωλείο Πηγών, Βιολέτα Θεοδωρακοπούλου, αγρότισσα, Θανάσης Θεοδώσης, ταβέρνα «Η Κούπιτσα», Κωνσταντίνος Καρδάσης, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Χρήστος Κοσμόπουλος, μελισσοκόμος, Γεώργιος Κουτουμάνος, κτηνοτρόφος, Δημήτρης Κουτουμάνος, κτηνοτρόφος, Αικατερίνη Κουτουμάνου, αγρότισσα, Γεώργιος Κυριακόπουλος, «Αλαγονία Ξύλινα Σπιτάκια», Σταυρούλα Μασουρίδη, ταβέρνα «Η Θεοτόκος», Παναγιώτης Μασουρίδης, ελεύθερος επαγγελματίας, Παναγιώτης Μαυρίκης, ταβέρνα «Μαυρίκης», Ευαγγελία Μπάκα, μελισσοκόμος, Ελένη Μπακόγιωργα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Κωνσταντίνος Μπαρσίνικας, «Τουριστικό Ταϋγέτου», Ιωάννα Παπαγιαννέα, ταβέρνα «Μαυρίκης», Παναγιώτης Παπαγιαννέας, μελισσοκόμος, Δημήτρης Παπαδέας, ελαιοτριβείο Πηγών, Δημήτρης Παπαδόπουλος, ταβέρνα «Σιλίμποβες», Θανάσης Παυλάκος, ξενοδοχείο «Δένθις», Ελένη Περδικούλη, αγρότισσα, Γιώργος Σεντεμέντες, μελισσοκόμος, Ιωάννης Σεντεμέντες, μελισσοκόμος, Παναγιώτης Σκαφιδάς, αγρότης, Αικατερίνη Τράγου, ταβέρνα «Χειλάνθη» Νέδουσας, Φωτεινή Τρανοπούλου, ταβέρνα «Αλαγονίας Γεύσεις», Παναγιώτης Χελάς, γενικό εμπόριο.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών θέτουν στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα παραμένουν.

Σύμφωνα με την παρέμβασή τους, στην ΠΕ Μεσσηνίας η Ένωση Γονέων Καλαμάτας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης μαθητών και για επιβάρυνση των οικογενειών τους.

Ζητούν ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη μέτρων ώστε η μεταφορά όλων των μαθητών να γίνεται έγκαιρα και με ασφάλεια. Οι γονείς αναφέρουν ότι με τη νέα ρύθμιση καταργήθηκαν σχεδόν όλα τα δρομολόγια ταξί και αντικαταστάθηκαν από λεωφορεία, με αποτέλεσμα μαθητές να καλούνται να διανύουν αποστάσεις έως 1-1,5 χιλιομέτρου μέχρι τις στάσεις, συχνά σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμια και με αυξημένη κυκλοφορία. Τονίζουν επίσης ότι στο Μουσικό Σχολείο οι μαθητές μεταφέρουν καθημερινά βαριά και ογκώδη όργανα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Οι σύλλογοι ζητούν άμεση επανεξέταση των δρομολογίων, ασφαλείς στάσεις και έγγραφη ενημέρωση για τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκε ασφαλής η νέα ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των ανηλίκων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.