Η Περιφέρεια Πελοποννήσου τιμήθηκε στη 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ (βίντεο)

Η Έκθεση συγκέντρωσε περισσότερους από 14.000 επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς τροφίμων και ποτών, καθώς και επισκέπτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γαστρονομίας. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.400 Β2Β συναντήσεις μεταξύ εκθετών και αγοραστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ως τιμώμενη Περιφέρεια, η Πελοπόννησος παρουσίασε προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, προβάλλοντας τη γαστρονομική της ταυτότητα και τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε και μαγειρικό δρώμενο, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν τοπικά προϊόντα και συνταγές.

Σε δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας ανέφερε: «Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως τιμώμενης περιοχής στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε συστηματικά στη σύνδεση της γαστρονομίας με την ταυτότητα και την εξωστρέφεια του τόπου. Με σχέδιο και συνέπεια, ενισχύουμε την παρουσία των παραγωγών και των επιχειρήσεών μας σε πλατφόρμες που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης. Η κατεύθυνση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός για έναν ισχυρό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο προορισμό».