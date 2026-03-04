Εργασίες για παράκαμψη του δρόμου στο Ίσαρι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της παράκαμψης στον δρόμο Μεγαλόπολη – Ίσαρι.

Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώνεται άμεσα, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία του αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη.

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά τις πρόσφατες καθιζήσεις που καταγράφηκαν σε σημεία του οδικού άξονα και δημιούργησαν προβλήματα προσβασιμότητας. Με απόφαση της Περιφέρειας εγκρίθηκε πίστωση 300.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δρόμου.

Παράλληλα διαμορφώνεται προσωρινή παράκαμψη για την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος και η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ίσαρι Γιώτα Πολυχρονοπούλου. Όπως επισημάνθηκε, υπάρχει συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου για την ταχεία αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης.