Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: “Λύσεις για ασφαλή και έγκαιρη μετακίνηση μαθητών στα σχολεία”

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη μεταφορά μαθητών στη Μεσσηνία μετά την αλλαγή των συμβάσεων στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης, οι αλλαγές στις συμβάσεις μεταφοράς έγιναν αιφνιδιαστικά για τους γονείς στα μέσα της σχολικής χρονιάς και έχουν δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στη μετακίνηση μαθητών προς τα σχολεία τους. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων Καλαμάτας καθώς και εκπρόσωποι από το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Καλαμάτας.

Η περιφερειακή αρχή υποστήριξε ότι τα προβλήματα είναι προσωρινά και βρίσκονται προς επίλυση, καλώντας την επόμενη ημέρα, Τρίτη 3 Μαρτίου το πρωί, τους γονείς που αντιμετωπίζουν ζητήματα να μεταβούν στην έδρα της Περιφέρειας στη Μεσσηνία και να τα καταθέσουν συγκεκριμένα, κάτι που σύμφωνα με την ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών και τη λειτουργία των δρομολογίων. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μαθητές αναγκάζονται να χρησιμοποιούν δρόμους χωρίς πεζοδρόμια και με αυξημένη κυκλοφορία, να αλλάζουν διαδοχικά μέσα μεταφοράς ή να συμμετέχουν σε δρομολόγια με πολλές στάσεις, με αποτέλεσμα μικρές αποστάσεις να καλύπτονται σε πολύ μεγαλύτερο χρόνο.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι περιορίζονται τα ειδικά μαθητικά δελτία μετακίνησης, ενώ διατυπώνονται ενστάσεις για τη μεταφορά παιδιών Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού μαζί με μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και για περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών ΑμεΑ σε ταξί χωρίς να πληρούνται, όπως αναφέρεται, οι προβλεπόμενοι όροι.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νίκος Κουτουμάνος στην παρέμβασή του ανέφερε ότι η μεταφορά των μαθητών αποτελεί βασική ευθύνη της Πολιτείας και υπογράμμισε ότι η πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο πρέπει να διασφαλίζεται με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια.

Όπως σημείωσε, ζητήματα όπως μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδρομές, μεγάλες αποστάσεις που καλούνται να περπατήσουν οι μαθητές για να φτάσουν σε στάσεις λεωφορείων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οικογένειες σε απομακρυσμένες περιοχές επηρεάζουν την καθημερινότητα μαθητών και γονέων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η μεταφορά των μαθητών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση και ζητείται από την Περιφέρεια να προχωρήσει σε λύσεις που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και έγκαιρη μετακίνηση των παιδιών προς τα σχολεία τους.