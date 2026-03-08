Αύξηση των πλειστηριασμών καταγγέλλει η «Νέα Πελοπόννησος»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, το θέμα είχε τεθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με προειδοποίηση ότι η αύξηση των πλειστηριασμών από τα funds μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές κοινωνικές εντάσεις. Όπως υποστηρίζει, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση των πλειστηριασμών τόσο στη χώρα όσο και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε μια περίοδο που νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις από την ακρίβεια και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση.

Η «Νέα Πελοπόννησος» σημειώνει ότι πολλά από τα δάνεια πωλήθηκαν από τις τράπεζες σε επενδυτικά σχήματα σε χαμηλές τιμές, ενώ σήμερα –όπως υποστηρίζει– οι εταιρείες αυτές διεκδικούν μεγαλύτερα ποσά από τους δανειολήπτες και προχωρούν σε πλειστηριασμούς περιουσιών. Παράλληλα ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει στα funds να λειτουργούν χωρίς επαρκή κοινωνικά κριτήρια, ενώ κατηγορεί και την περιφερειακή αρχή ότι δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία πολιτών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε διευθυντικό στέλεχος εταιρείας διαχείρισης δανείων, το οποίο η παράταξη καταδικάζει, επισημαίνοντας ότι η βία δεν αποτελεί λύση. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα για ουσιαστική ρύθμιση των οφειλών με βάση την πραγματική οικονομική δυνατότητα των δανειοληπτών.

Τέλος η παράταξη υποστηρίζει ότι η προστασία της ιδιοκτησίας αποτελεί βασική αρχή του φιλελευθερισμού και ζητά να υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση των δανειοληπτών, τονίζοντας ότι οι εταιρείες διαχείρισης δανείων δεν μπορούν να λειτουργούν χωρίς όρους που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή.