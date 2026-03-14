eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 11:19

Αρχίζουν οι εργασίες στην 1η επαρχιακή οδό προς Κιτριές

Γράφτηκε από την

Την έναρξη εργασιών για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού (κόμβος Φωτεινή έως διασταύρωση προς Κιτριές)» την επόμενη εβδομάδα  ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2021-2025.

Η σχετική συνάντηση έγινε σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου στο σημείο έναρξης του έργου με τον εκπρόσωπο του αναδόχου, υπηρεσιακούς παράγοντες και την πρόεδρο της Κοινότητας Βέργας Άρτεμις Κότση.

Οι εργασίες ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα με καθαρισμό των ερεισμάτων της οδού. Θα ακολουθήσουν απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, διάστρωση νέας ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης, διαγράμμιση και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κατά τμήματα.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις