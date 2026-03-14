Αρχίζουν οι εργασίες στην 1η επαρχιακή οδό προς Κιτριές

Την έναρξη εργασιών για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού (κόμβος Φωτεινή έως διασταύρωση προς Κιτριές)» την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2021-2025.

Η σχετική συνάντηση έγινε σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου στο σημείο έναρξης του έργου με τον εκπρόσωπο του αναδόχου, υπηρεσιακούς παράγοντες και την πρόεδρο της Κοινότητας Βέργας Άρτεμις Κότση.

Οι εργασίες ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα με καθαρισμό των ερεισμάτων της οδού. Θα ακολουθήσουν απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, διάστρωση νέας ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης, διαγράμμιση και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κατά τμήματα.