Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 14:14

Νίκας για Βασιλόπουλο: “Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.…”

Premium Strom

 

Με αφορμή τα όσα είπε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο τέως περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας δήλωσε:

“Σε σχέση με τα λόγια του Δημάρχου κ. Βασιλόπουλου στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ, αλλά και τη γενικότερη συμπεριφορά του προς το πρόσωπό μου, υπενθυμίζω την παροιμιώδη αρχαία έκφραση: «ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος….ή ουδείς αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος αγνώμονα…».

Αλλά για τούτο και κυρίως για τα πολλά και κρίσιμα άλλα, που αφορούν στην Καλαμάτα και την Περιφέρεια, θα εκφράσουμε τεκμηριωμένη άποψη, όπως έχουμε υποχρέωση και χωρίς καμία φιλοδοξία,  μετά το καλοκαίρι, οπότε θα έχει καλυφθεί και το μισό της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων”.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
