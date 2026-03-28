Διεθνής ποδηλατικός αγώνας στην Σπάρτη

Ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Σπάρτη το Σάββατο 4 Απριλίου. Η επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης έγινε την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο αγώνας διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelosophy σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Σπάρτης, ενώ στηρίζεται από τον Σπαρτιατικό Γυμναστικό Σύλλογο και τους Δήμους Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Σε μήνυμά του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η Σπάρτη και συνολικά η Πελοπόννησος μπαίνουν στον παγκόσμιο χάρτη του ποδηλατικού και αθλητικού τουρισμού, φιλοξενώντας μια διοργάνωση με το κύρος του Tour de France. Οπως σημείωσε, η δράση εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως προορισμού εμπειρίας όλο το χρόνο.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος έκανε λόγο για μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών, την οποία ο Δήμος φιλοδοξεί να καταστήσει θεσμό, εντάσσοντας τη Σπάρτη στο καλεντάρι των διεθνών αγώνων ποδηλασίας. Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μία από τις τρεις διαδρομές και να ζήσουν, όπως είπε, τη μοναδική αυτή ποδηλατική εμπειρία.

Στη σημασία της διοργάνωσης για τον αθλητισμό και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Λακωνίας και του Δήμου Σπάρτης αναφέρθηκαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ο αναπληρωτής Δημάρχου Σπάρτης και αντιδήμαρχος Δημοσθένης Κακούρος, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Σπάρτης Σπύρος Σελίμος και ο πρόεδρος του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου Παναγιώτης Πριστούρης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του προέδρου και ιδρυτή της ευΖΗΝ feelosophy Θανάση Παπαδημητρίου, ενώ ο διευθυντής επιχειρήσεων του αγώνα Ζαχαρίας Αντωνιάδης έδωσε σε απευθείας σύνδεση πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διοργάνωσης.

Ο αγώνας περιλαμβάνει τρεις διαδρομές. Η πρώτη, με την ονομασία “The Race”, είναι 140 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 1.700 μέτρων. Η δεύτερη, “The Ride”, είναι 67 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 1.250 μέτρων. Η τρίτη, “The Fun Ride”, είναι μια οικογενειακή διαδρομή 15 χιλιομέτρων, χωρίς χρονομέτρηση, σε κλειστούς δρόμους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν έκπτωση 50% στο κόστος συμμετοχής, η οποία παρέχεται αυτόματα κατά την εγγραφή. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά έως τις 30 Μαρτίου ή στη Registration Area στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης την Παρασκευή 3 Απριλίου από τις 14.00 έως τις 21.00.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί το Σάββατο 4 Απριλίου στις 8.30 το πρωί στο άγαλμα του Λεωνίδα.