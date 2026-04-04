Εκκληση του Χρ. Μέλλου προς το Υπουργείο Υγείας για άμεση παρέμβαση: “Σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία”

«Είναι αδιανόητο κλινικές πρώτης γραμμής να οδηγούνται σε αναστολή λειτουργίας ή υπολειτουργία», τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Χρυσοβαλάντης Μέλλος, σχολιάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε νοσοκομειακές δομές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων με την αναστολή λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και τα σοβαρά προβλήματα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, που αναδεικνύουν την πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Στην παρέμβασή του ο Χρυσοβαλάντης Μέλλος επισημαίνει ότι «είναι αδιανόητο κλινικές πρώτης γραμμής, που καλύπτουν καθημερινά βασικές ανάγκες περίθαλψης – από ενήλικες έως παιδιά – να οδηγούνται σε αναστολή λειτουργίας ή υπολειτουργία λόγω ελλείψεων που είναι γνωστές εδώ και καιρό».

Όπως υπογραμμίζει, η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των πολιτών, επιβαρύνει τις όμορες υγειονομικές δομές και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας σε οικογένειες και ευάλωτες ομάδες.

Παράλληλα απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας για άμεση παρέμβαση, ζητώντας την ενίσχυση των νοσοκομείων με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των κρίσιμων κλινικών και την υιοθέτηση μόνιμων λύσεων στο πρόβλημα της υποστελέχωσης.

«Η Δημόσια Υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Οι πολίτες της Πελοποννήσου δικαιούνται ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας», σημειώνει, τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες λύσεις και σαφής κατανομή ευθυνών.